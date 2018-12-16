Rıdvan Dilmen: Şenol hoca 2 oyuncu değiştirmeli

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, evinde Trabzonspor'u konuk ederken karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, ilk 45 dakikayı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

Trabzonspor'un şampiyonluk yarışında olması için 2-3 transfere ihtiyacı olduğunu belirten Dilmen, "Trabzonspor ofansif kadroyla oynayan takımlardan biri. Çok iyi fizik gücünüz olacak, coşkulu olacaksınız. Trabzonspor'un fizik gücü çok yüksek değil ama coşku problemi hiç yaşamıyorlar. Trabzonspor devre arasında 2-3 rötuşla şampiyonluk yarışında olur." diye konuştu.

Dilmen, ikinci yarıdan Şenol Güneş'ten hamle beklediği ifade etti ve "Ljajic fena değil ama Güven çok etkisiz kaldı. Lens'in de, Quaresma'nın da çok topla buluşması ve soğumaması lazım. Şenol hoca 2 oyuncu değiştirmeli. Bir tane beklerden, bir de orta sahadan oyuncu değiştirmesi lazım." dedi.





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