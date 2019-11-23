Rıdvan Dilmen: 'Şahsi fikrim kalecinin görüş açısını kapatmıyor'

Süper Lig’in 12. haftasında Konyaspor, sahasında Beşiktaş’ı konuk ederken karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında usta yorumcu Rıdvan Dilmen, karşılaşmanın ilk yarısına ilişkin yorumlarda bulundu.

Ligin genel durumunu değerlendiren Rıdvan Dilmen, “Kısır bir lig aslında. Puana baktığımız zaman maç başlamadan önce ligin sekizincisi Beşiktaş, ilk yarı sonunda yedinci oldu ki kazanırsa da ikinciliğe yükselecek. Berbat sezon geçiriyor dediğimiz Galatasaray, 19 puanda iken çok iyi dediğimiz Başakşehir 22 puanda” dedi.

Karşılaşmanın ilk yarısına ilişkin yorumlarda bulunan Dilmen, “Bugün beklentilerimden farklı şekilde Konyaspor önde baskı ile başladı. Beşiktaş’a hiç oyun kurdurmadılar. Birkaç tane de olgun atak yaptılar ama son toplarda başarısız oldular. Beşiktaş ise az pozisyona girerek Burak’la sonlandırılabilecekleri şanslar buldular” dedi.

Adem Ljajic’in performansını da değerlendiren usta yorumcu, “Ljajic, ilk 35 dakikada hiç yoktu. 35 ile 45 arası Elneny’nin yanına gelip top almaya başlayarak hareketlendi. Tabi Abdullah Avcı, burada ilk 35 dakikalık performansını mı değerlendirecek yoksa son 10 dakikalık performansını mı? İlk 35 dakikayı izlerken Nkoudou falan sağlamsa Abdullah Avcı, Ljajic’i çıkarır Diaby’yi forvet arkası yapar dedim” ifadelerini kullandı.

Konyaspor’un 3. dakikada Deni Milosevic ile bulduğu ve VAR kararıyla iptal edilen gol pozisyonunu yorumlayan Rıdvan Dilmen, “Gol pozisyonunda ekranlardaki herkes acaba Elneny’ye taban mı var diye faul zannetti ama ofsayt çıktı. VAR hakemi Fırat Aydınus’a gel dedi ve rekor derecede hızlı bir zamanda hakem karar verdi. Bir görüş açısı var ve ona baktı kararını verdi. Bizim daha sonra ekrana gelen, gördüğümüz açılar var ki bana görüş açısını kapatmıyormuş gibi geldi. Acaba diğer açıları görmüş olsa… Benim şahsi fikrim kalecinin görüş açısını kapatmıyor ama karara saygımız sonsuz” dedi.