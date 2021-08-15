Rıdvan Dilmen: Rus ruleti oynanıyor

TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, %100 Futbol programında Adana Demirspor- Fenerbahçe maçının ilk yarısını değerlendirdi.

İşte Dilmen'in açıklamaları;

"Fenerbahçe'yi geçen sezona göre merak edenler çok merak etmesinler, Zajc dışında bu 11'de değişiklik yok. Adana Demirspor'da ise önemli transferler var. Renk katacakları muhakkak. İki takım da kontra ataklar buldu, orta saha oyuncuları nerede? Şu anda Rus ruleti oynanıyor."

"Pereira'nın hemen 4-2-3-1'e dönüp, Ferdi'yi çıkarıp, Sangare'yi sağa koyup, sağda Osayi ve solda İrfan ile oyun oynaması doğru olabilir. Fenerbahçe ilk yarıyı 3-1 geride de kapatabilirdi. Adana Demirspor son paslarda da kritik hatalar yaptı."

Balotelli yorumu

"Adana Demirspor'un yeni transferi Mario Balotelli, ilk yarının sonlarında iyi bir şut çekti. Ama oyun geneline bakıldığı zaman Balotelli, henüz hazır bir görüntü vermedi."

"Samatta hayalet gibiydi"

"Samatta kulüp aranan bir oyuncuyken bugün ilk 11'de başladı. Serdar Dursun'un yerine başladı. İlk yarıda hayalet gibi bir Samatta gördüm"