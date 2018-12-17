Rıdvan Dilmen: Psikologlara sorsunlar...

Kötü gidişatın ardından hoca değişikliğine giden ve takımın başına Ersun Yanal'ı getiren Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Erzurumspor'u konuk etti. Maça fırtına gibi başlayan Fenerbahçe, ilk 45 dakikayı 2-0 önde tamamlamasına rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirmelerde bulundu.





İşte Dilmen'in yorumları:

"Bu kadro, alternatifi bol bi kadro. 10 üzerinden 6,5-7'lik oyuncular bir arada. Oyuncular üzerinde bir baskı oldu. Koeman da, Cocu'nun devamıydı. Ersun Yanal gibi şampiyon olmuş bir teknik adam geldi."

"Ersun Yanal fizik gücü iyi bir takım oldu, çok da kötü bir takım değil. 4-3-3 oyunu oynuyor Ersun Yanal."

"Ben Fenerbahçe için 'bir ağaç koysan, bu kadar kötü olmaz' demiştim. Ersun Yanal her teknik adamın yapacağı gibi antrenmanlarda çocuk oyunları oynatarak moral verdi."

"İlk yarıda net bir skor. Taraftarın da, ekran başında olan insanların da beklentisi buydu. Fenerbahçe 111, 108 km falan koşan bir takımdı ama top rakipteyken koşuyordu. Şimdi yardımlaşma için koşuyor."

"Fenerbahçe'nin 8. olma ihtimali yok, 5-7 arasına atar takımı Ersun Yanal. 4. olursa da şaşırmam. Fenerbahçe'nin bu kadrosu da düşmez, bu taraftar da düşmez, forması da düşmez. Zaman gösterecektir bunu."

'Psikologlara sorsunlar'

"Psikologlara sorsunlar, %70'i Fenerbahçeli'dir hastalarının. Anti depresan ilaç alanlara sorun, çoğu Fenerbahçeli'dir. Fenerbahçe, ligi 5-8 arası bitirir. Hala aynı fikirdeyim."

"Fenerbahçe'de teknik direktör değişikliği yapıldı, ilk antrenman neşeli geçti. Oyuncuların kafayı kaldırması lazım. Taraftar geldi, maça iyi başlanıldı. Bu 2-0 tehlikelidir. 2-1'de özellikle Fenerbahçe gibi takımların psikolojisi bozuluyor."

'Gerçeklerle yüzleşilmeli'

"Her anlamıyla gerçek bir travma. Teşhis ve tedavinin doğru yapılması lazım. 'Ersun Yanal geldi' olmamalıydı. Gerçeklerle yüzleşilmeli. Puan durumu oyuncular üzerinde korkunç bir problem yaratmış, bunu görüyoruz."

"Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'de bu kadar sevildiğini bilmiyordum"

'Ciğerim yanıyor'

"Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın ayrılması hataydı, Ersun Yanal'ın gelişi de hata, yanlış demiyorum, hata. Ali Koç'un konuşması hata."

"Bu takım için çok şey vermiş Aykut Kocaman, Trabzon'da 30 dakika ana avrat küfür yedi, ciğerim yandı. Emre Belözoğlu çok sevdiğim bir futbolcu, Fenerbahçe'ye gelecek diyorlar, ne Fenerbahçe'si, gelmesin Fenerbahçe'ye."



