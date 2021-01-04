Rıdvan Dilmen: Pelkas ve Thiam ile Fenerbahçe üstün

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan ve Misli.com'un sunduğu %100 Futbol" programında Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasından oynanan maçın ilk yarısını değerlendirdi

Rıdvan Dilmen, "Bu sezon baktığımı zaman Fenerbahçe'nin pozisyon vermediği hemen hemen ilk maçtır. Fenerbahçe'de eksikler var ama Kasımpaşa'da da eksikler var. Pelkas'ın üretici olması, Thiam'ın bitiriciliği ile ilk yarıda üstün oynadı"

"Penaltı pozisyonunu Halis hoca görmedi ama VAR hakemi Zorbay Küçük çağırması lazımdı. Dünkü pozisyon gibi değildi, VAR mutlaka çağırmalıydı. İlk yarı skoru hakem için şans oldu. Kasımpaşa eğer hücum yaparsa Valencia etkili olur. Kasımpaşa'da iyi oynayan yoktu. Fenerbahçe'nin arzusu tabii bu durumda etkili oldu"