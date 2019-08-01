Rıdvan Dilmen: O transfer mutlaka yapılmalı

Fenerbahçe Audi Cup'ta Bayern Münih ve Real Madrid yenilgileriyle turnuvayı 4. tamamladı. 5-3 biten Real Madrid maçını NTV'de yorumlayan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen transferle ilgili olarak çarpıcı ifadeler kullandı ve yıldız oyuncunun mutlaka kadroya dahil edilmesi gerektiğini söyledi. İşte Dilmen'in sözleri:

'GENCİNDEN YAŞLISINA TÜM OYUNCULARI GÖRDÜ'

"Fenerbahçe'de Ersun Yanal bu akşamki Real Madrid maçı ve dünkü Bayern Münih maçında Emre-Tolgay-Tolga dışında tüm oyuncuları görme fırsatı buldu. Bu üç ismin durumunu zaten biliyor. Aynı şey Kovac ve Zidane için de geçerli. Gencinden yaşlısına tüm oyuncuları gördüler."

"Tabii skor avantajlarından kaynaklı Bayern Münih ve Real Madrid daha fazla rotasyon şansı buldu. Bu sezon Avrupa'da da olmayan Fenerbahçe de, bu rotasyon sayesinde Ersun Hoca'nın sezon içinde şans verebileceği oyuncuları böyle bir organizasyon sayesinde görmesi iyi oldu."

"Bardağın boş tarafına bakalım: Fenerbahçe 2 maçta toplam 11 gol yiyor, 15-20 pozisyon veriyor. Penaltıdan, duran top ortasından, verkaçtan goller görüyor iki maçta da. Bunların arasında kontratak sonucu Müller'in plasesiyle yenilen gol hariç ceza sahası dışından gol yok."

''SAÇMA BİR ŞEKİLDE YIĞILMASI SONUCU...''

"Yani Fenerbahçe tek ceza sahası dışı golünü saçma bir şekilde rakip sahaya yığılması sonucu kontratakla yedi. Diğer 10 gol ceza sahası içinden. Buradan ne görürüz? Fenerbahçe stoperlerinin ne kadar hamlesiz olduğunu. Ayrıca orta sahadaki direncin ne kadar düşük olduğunu."

''KOLAROV MUTLAKA KATILMALI''

"Fenerbahçe'nin kesinlikle 2 stoperle kadrosunu takviye etmesi gerek. Hatta birinin sol ayaklı ve aynı zamanda sol bek de oynayabilecek olması önemli. Bu açıdan bakıldığında Fenerbahçe yönetimi ne yapıp edip Kolarov'u mutlaka takıma katmalı diye düşünüyorum."

''SAVUNMAYLA ALAKASI YOK''

"Bardağın dolu tarafı da var. Yıllarca forvet transferlerine büyük paralar aktarıldı. Ama genç yaşı ve olağanüstü özverisiyle Muriç son yıllardaki en iyi transfer. Ancak arkasındaki Kruse'nin Alex kadar bile savunmayla alakası yok, Ersun Yanal sistemini bunu gorerek kurmalı."

''OZAN TUFAN VE ALTAY''

"Ayrıca Ozan Tufan'ın çıkışı kayda değer. Ve genç kaleci Altay, oldukça yetenekli bir antrenör olan Alper Hoca'nin da yardımıyla iyi yerlere gelebilir. Yediği gollere ragmen iyi kurtarışlar da yaptı, sadece topu tek hamlede tutmalı ya da daha tehlikesiz yerlere tokatlamalı."