Rıdvan Dilmen: Muslera olsa frikik golünü yemezdi

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Misli.com'un sunduğu "%100 Futbol" programında Galatasaray - Alanyaspor maçını değerlendirdi. Dilmen, ilk yarıdaki tartışmalı pozisyonları ve takımların performanslarını değerlendirdi.

"Galatasaray'ın kazandığı penaltı doğru, ikinci sarı kart ve kırmızı kart da doğru. Alanyaspor'un penaltı beklediği pozisyonda, top Saracchi'nin diğer eline çarpsa penaltıydı. Bence doğru karar verdi VAR'daki hakemler, ben penaltı vermem bu pozisyona"

"Alanyaspor'un boşuna lider olmadığını gördük. İyi oynadığı için değil, çok rahat oynuyorlar. Alanyaspor oynanmaya çalışan, yaslanmayan bir takım. Muslera olsa frikik golünü yemezdi"

"Galatasaray'ın kazandığı penaltı doğru, ikinci sarı kart ve kırmızı kart da doğru"