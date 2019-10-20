Rıdvan Dilmen: Muriç, adeta takımını 12 kişi oynatıyor

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol'da Fenerbahçe'nin Denizlispor'u 2-1 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen, özellikle Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları:

"Puan farkları o kadar az ki bugün küme düşme potasında diyebileceğiniz bir takım, bir anda 3-4 hafta sonra yukarı tırmanabilir. Öncelikle Fenerbahçe'nin puan olarak da galibiyet sayısı olarak da içeride ve dışarıda oynadığı galibiyet, puan sayıları aynı. Bu dengeli takım olduğunu gösterir ki özellikle deplasmanda. Deplasmanda daha fazla set oynamaya çalışan oyunculardan kurulu. Mecburiyetlerden dolayı, bu takım bunu oynayabilir"

"Emre'nin 2-0'a getiren pozisyonu, 26 yaşındaki Emre'nin baskılı oyunu... Onu da hoca mümkün olduğunca ekonomik oynatıyor"

"Fenerbahçe'nin en güçlü silahı da şüphesiz Vedat Muriç... Bir tane direkten dönen top var ve bir tane ofsayttan kaçarak attığı gol var. Bana göre attığı gol sayısı az ama katkısı çok fazla. Onun çok önemli özelliği var 90+4 uzun top atıldı ve tek o var ama top onda kaldı. Adeta takımını 12 kişi oynatan bir oyuncu. Elinde Muriç gibi bir oyuncun var kenarlardan piyango ortası da yapabilirsin. Kaleci de uzun oynayabilir"

"Fenerbahçe'nin 4-5 yıldır süren çok tuhaf bir durumu var. Denizlispor'un şutu 0, kaleci çamaşır asıyor boşa çıkıyor gereksiz bir şekilde ve rakibi havaya soktu. Fenerbahçe'nin organize olarak çok yediği gol yok. Rami, 1 kez değil 2 kez Ankaragücü oyuncularına verdi topu golü yediler. Alanyaspor maçında da aynı şekilde. Tabi Erol Bulut'u ve Alanyaspor'u tebrik etmek lazım. 17 puanı boşa almadıklarını belirtmek gerekir. Antalyaspor maçında da içinden geçti Jailson'un"

"Hasan Ali sakatlıktan çıktığı için ekonomik oynadı. Stoperde Zanka ve Serdar Aziz oynadı. Bu takımın zaten pozisyon vermemesi gerekiyordu. Ozan iki yönlü bir oyuncu tipi. Ndiaye gibi dikine giderken de gördük"

"Denizlispor, Ersun Yanal’ın birinci planında stoperlerle çıktığının farkındaydı. Top rakipteyken bekleyip, hızlı hücum yapmayı düşündüler. Bekleyen bir takım olarak Fenerbahçe’ye yetenek lazımdı. Yetenekli oyuncu kim? Emre Belözoğlu"

"İyi bir Kruse olduğu zaman formda dört oyuncundan hangisini keseceksin? Avrupa kupaları olmadığı için rotasyonda da kullanamayacaksın. Bundan sonra teknik direktörün yöneticiliği ortaya çıkacak. Bu yıl transferlerde hiç macera yok. Sadece Zanka var"