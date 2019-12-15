Rıdvan Dilmen: Maç değişik bir skorla bitebilir

Rıdvan Dilmen, "Yüzde yüz futbol" programında Sivasspor-Fenerbahçe maçının ilk yarısını değerlendirdi.

Dilmen'in açıklamaları şöyle;

Bir gerçek var ki, Sivas gerçeği var. Bir gerçek var ki, Rıza Çalımbay gerçeği var. Ben maçın 1-0 biteceğini düşünmüyorum. Karşılıklı bir sürü pozisyon olacaktır 2. yarıda. Böyle bir takıma karşı 3'lü orta saha ile başlamak lazım, Max Kruse ile 3'lü orta saha olmaz. Sivas'ta 2. yarıda 5-2, 4-2 gibi skorlar çıkabilir. Atanın, tutanın önemlidir. Sivasspor kalecisi Samassa müthiş bir gol kurtardı, sonrasında Fernando golü attı. Fernando da çok iyi futbolcu. Gustavo kötü gününde, Emre de geçişlere mecburen izin veriyor. Çabuk stoper gitti, ağır Zanka kaldı. Sivasspor'un her hızlı çıkışı tehlikeli oldu.