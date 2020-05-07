Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan "Yüzde yüz futbol" programına görüntülü bağlandı. Dilmen, TFF'nin almış olduğu kararı eleştirdi.









Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle;

Sağlık Bakanı'nın açıklamasıyla Nihat Özdemir'in açıklaması arasında bir tezatlık gördük

TFF'nin doğru hareket ettiğini asla düşünmüyorum. TFF'nin önemli bir özelliği var: Çok değerli doktorları, doçentleri, danışmanları var. 35 sayfalık rapor hazırladılar. Bunun üzerinden TFF bir kararalacaktı. Ama TFF Sağlık Bakanı ile görüştü, raporunu sundu ve tarihi açıkladı. Burada Sağlık Bakanı'nın açıklamasıyla Nihat Özdemir'in açıklaması arasında bir tezatlık gördük. Sağlık Bakanı, Nihat Özdemir'in söylemlerinin doğru olmadığını söylüyor. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu dün açıklama yaptı ve sorumluluğun devlette olduğunu ifade etti. Bugüne kadar Trabzonspor Başkanı hiçbir zaman oynayalım ya da oynamayalım yönünde açıklama yapmamıştı. Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamasında önemli bir eksiklik var. "Devlet bu maçları durdurmuştu, devlet başlatsın" demişti.

TFF Kulüpler Birliği ve alt liglerle görüşmeli

Nihat Özdemir'in Sağlık Bakanı ile görüşmesinde 35 sayfalık rapor var ama "Kulüplerle görüştük, oynamak istiyorlar" veya "Oynamak istemiyorlar" yok. Bir tane kulüp başkanı, yönetici, futbolcu ya da teknik direktör "Biz oynamak istiyoruz" diyen yok. TFF, Kulüpler Birliği ve alt liglerle görüşerek oynamak istediğini oy çokluğu ya da oy birliği ile alması lazımdı. Göksel Gümüşdağ , Mehmet Sepil, Galatasaray , Fenerbahçe , Trabzonspor oynamak istiyorsa, Ankaragücü, Kayserispor oynamak istemiyorsa o zaman konuşurlar bu raporlar doğrultusunda hazırlanamayız derler.

Amatör liglerde maçların oynatılmaması lazım

Şu anda TFF, "Ligler başlayana kadar hiçbir yerli futbolcu sözleşmesini feshedemez" kuralı getiriyor. Ben liglerin oynanması konusunda ortadayım. Süper Lig ve 1. Lig'i kontrol edebilirsiniz ama binlerce amatör takım var oynatmayın. Amatör ve Bal Ligi'ni oynatmanın anlamını ben anlamış değilim. Amatör liglerde maçların oynatılmaması lazım. Ben olsam 2. Lig'i de iptal ederim. Çıkan takımları çıkartırım küme düşmeyi de kaldırırım.

TFF bir karar almalı

TFF'nin yapacağı Kulüpler Birliği ve alt liglerle görüşmeli, oy çokluğu ya da oy birliği ile oynamak istiyoruz veya oynamak istemiyoruz kararını alması lazım. Oynamak istemeyenler sahnede oynamak isteyenlerden ses yok. Daha önce TFF nasıl Ankara'dan randevu alıp oynamak istemiyoruz diye resmi başvuru yaptılarsa yine aynı şekilde yapmalılar.

Ligler 26 Haziran'da başlayabilir

Dünkü toplantı rezaletti. Benim bir önerim olabilir; 12 Haziran değil de 26 Haziran'da başlanabilir. Oyuncuları futbol oynayacak psikolojiye hazırlardım.