Rıdvan Dilmen: Josef önemli oyuncu
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Misli.com'un sunduğu "%100 Futbol" programında Gaziantep FK - Beşiktaş maçının ilk yarısını değerlendirdi. Dilmen, ilk yarıdaki tartışmalı pozisyonları da ele alırken, "Bazen bir oyuncu, çok oyuncudur. Josef, beklemediğimiz kadar formda geldi aslında. Josef olmayınca Atiba'nın da Dorukhan'ın da performansı düştü" ifadelerini kullandı
"Bazen bir oyuncu, çok oyuncudur. Josef, beklemediğimiz kadar formda geldi aslında. Josef olmayınca Atiba'nın da Dorukhan'ın da performansı düştü. Sadece santrfor üstünden gitmemek lazım. Josef'i alırsanız Atiba'yı öne atabilir, Larin'e geriye gelme dersiniz"
"Beklemediğim bir Gaziantep takımı var. Sergen Yalçın da böyle bir Gaziantep beklemiyordu. Kaybetmeyen bir takım Gaziantep. Beşiktaş da 2 hafta önce koyduğum tespite devam ettiler. Top rakipteyken iyi oynuyorlar"
"Pozisyon ceza sahası dışında olduğu için VAR çağırmadı ama pozisyon kırmızı, onun için çağırması lazım. Faulü veriyorsan Ersin'in aleyhine, Gaziantep'in lehine vereceksin"