Rıdvan Dilmen: Josef önemli oyuncu





"Bazen bir oyuncu, çok oyuncudur. Josef, beklemediğimiz kadar formda geldi aslında. Josef olmayınca Atiba'nın da Dorukhan'ın da performansı düştü. Sadece santrfor üstünden gitmemek lazım. Josef'i alırsanız Atiba'yı öne atabilir, Larin'e geriye gelme dersiniz"

"Beklemediğim bir Gaziantep takımı var. Sergen Yalçın da böyle bir Gaziantep beklemiyordu. Kaybetmeyen bir takım Gaziantep. Beşiktaş da 2 hafta önce koyduğum tespite devam ettiler. Top rakipteyken iyi oynuyorlar"

"Pozisyon ceza sahası dışında olduğu için VAR çağırmadı ama pozisyon kırmızı, onun için çağırması lazım. Faulü veriyorsan Ersin'in aleyhine, Gaziantep'in lehine vereceksin"