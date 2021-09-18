Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da yayınlanan "%100 Futbol" programında, "Sergen Yalçın, Yeni Malatyaspor maçında da rotasyon yapabilirdi. Biraz duygusal davrandı. Bugün çok sert rotasyon yaptı. Mehmet Topal sakatlandı. Necip'in de yaşı belli. Depar atınca sakatlandı."

"Muhtemelen Larin ile Ghezzal'ı sokacak Sergen Yalçın. İkisini birlikte sokmalı. Minimum da 75'e kadar değişiklik yapmamalı ki 1 tane daha hakkı kalsın" ifadelerini kullandı.

MAÇ SONU AÇIKLAMALARI

Rıdvan Dilmen maç sonunda ise, "Atiba'yı defansa çekmedi. Atiba'yı sağ beke çekse kurtarır yanı var. Sonra stopere Josef geçti ve bir konsantrasyon hatasında gol oldu. Sergen hoca için "Gong sesi" devre arasında geldi. Devre arasında sağ beke N'Sakala geçti, Atiba stoper oldu ve Josef orta alana geçti. Ayrıca devre arasında Ghezzal ile Larin girdi"

"Burada nasıl dersler çıktı? Kenan, Gökhan Töre ve Mehmet Topal için "kendini daha çok hazırla" mesajı çıktı. İlk yarıdaki kadronun yanlış olduğunu hoca kendi kendine öğrendi. Antalyaspor takımına bence Sergen hoca maçtan önce çalışmamış" şeklinde konuştu.