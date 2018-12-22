Rıdvan Dilmen: İlk yarı 5 olurdu

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

Niye Kasımpaşa'yı konuşmayalım. İlk yarı 5-0 biterdi. Hala maç döner mi? Bilemiyorum. Kasımpaşa'nın gol atmadığı tek maç var. Ailece hücum yapan bir takım. Teknik direktör değişimi sonrası, hücumcu olan takım daha da çok hücum yapmaya başladı. Teknik direktörlük değişimlerinde felsefesi yakın hocalar seçilmeli.

Beşiktaş'a gelirsek, ben hayatımda böyle şey görmedim. Takım 10 kişi kalmış, 3 dakika oyuncu girememiş gol yediler. Başlatma oyunu kardeşim. Şenol Güneş çok önemli bir diğer ama savunamıyorum. Futbolculara gelirsek, garip bir durumları var. Özel maça daha iyi hazırlanıp giderler. Bir gol attılar o da VAR' takıldı. Barış Şimşek hayatının en önemli günlerini yaşıyor ama arabada. 2 doğru karar verdi. Topsuz alandaki faulü gördü. Diagne'nin gördüğü de saçma sapan bir sarı kart. Mustafa Denizli de bir uyuz oldu ona. Kasımpaşa ligin en iyi hücum yapan takımı. Şutlar var, organizasyonlar var, çalım var. Beşiktaş'ta üzücü bir görüntü var. Beşiktaş ne yapacak edecek 2-1'i bulacak. 3. yerde dramatik bir skor ortaya çıkabilir.