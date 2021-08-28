Rıdvan Dilmen: İlk yarı 4-1 biterdi

TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, %100 Futbol programında Beşiktaş -Vavacars Fatih Karagümrük maçının ilk yarısını değerlendirdi.

İşte Rıdvan Dilmen'in ilk yarı değerlendirmesi;

"Alex ve Batshuayi ilk kez 11'de başladılar. Karagümrük de Beşiktaş da beni yanıltmadı. Maçın henüz başında Beşiktaş Batshuayi ile gole yaklaştılar. Beşiktaş ilk 20-25 dakika çıkabildiler. Karagümrük de Beşiktaş'ı kendine uydurmaya çalıştı. Ama Beşiktaş'ın çok etkili oyuncuları var, seyircisi de etkili oldu."

"Alex ve Batshuayi'nin başlamak normal, herkes performanslarını merak ediyordu. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak takım, Alex Teixeira gibi oyuncusu varsa taktiğini değiştirmeli. Teixeira tek ön libero oynamanız başınıza iş açabilir. Mükemmel bir gol attı."

"Penaltı gibi gol"

"Alex Teixeira penaltı gibi gol attı. 30. dakikada gol, penaltı derim. Kaleci kaldı öyle. Hazır olup, olmaması bunlar farklı. O an, karar vermesi, ayak içi ve hüner. Penaltı gibi gol attı. İlk yarı 4-1 bitebilirdi. Larin'in, Batshuayi'nin kaçırdıkları var. Direkten dönen top var"

"Beşiktaş 2. golü bulmalı"

"Beşiktaş, 2. golü bulursa çok rahatlar. Karagümrük'ün 2 orta saha oyuncusu sarı kartlı Beşiktaş bunu değerlendirebilir. Sergen Yalçın Batshuayi'yi 60. dakika çıkarmalı. 1-0'lık skor Beşiktaş'a yetmez mutlaka 2-0'ı bulmalı. Beşiktaş'ın yedek kulübesine baktığımızda skoru 4'e 5'e getirebilecek oyuncular var. Teixeira ve Batshuayi çok isekli coşkulu oynuyor. onlara ara pası atacak oyuncular var. Forrvet oyuncusugol atmak ister ama Batsuhayi acayip bişey sürekli arıyor."