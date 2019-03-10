Rıdvan Dilmen: İkisi de canlı bomba

Spor Toto Süper Lig’de son 2 maçta berabere kalarak 4 puan yitiren siyah-beyazlı ekip, 25. hafta mücadelesinde Atiker Konyaspor’u konuk etti. Maçın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında karşılaşmanın ilk yarısını yorumladı.

İşte Dilmen'in ilk yarı yorumları:

"Beşiktaş'ın ve oyuncuların maça bakış açısını kutlamak lazım. Konyaspor zor bir takım, Şenol Güneş, Medel ve Atiba ile sert bir orta saha kurmuş. Şenol Güneş iyi bir rakip analizi yapmış."

Burak Yılmaz'a övgü

"Burak Yılmaz'a ayrı bir parantez açmak istiyorum. bazıları iyi futbolcudur, bazıları gol koklamasını bilir, golcüdür. Burak Yılmaz, Ljajic'e inanılmaz bir ara pası attı. Zamanlama harika. Frikiği de mükemmel."

"Şenol Güneş ve Aykut Kocaman'ın birer canlı bombası var. Necip ile Filipovic! İkisinin de sarı kartı var. Vida'ya da Ali Palabıyık sarı vermedi."

"Karius inanılmaz güvenini kaybetmiş ve her topta ıslıklanıyor. Ne kadar tecrübeli olursa olsun, bu durumu kaldıramayabilir."