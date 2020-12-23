NTV ekranlarında yayınlanan ve Misli.com'un sunduğu '%100 Futbol' programında konuşan ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Başakşehir mücadelesini yorumladı. Rıdvan Dilmen, Luiz Gustavo'nun pozisyonunu değerlendirdi ve Brezilyalı oyuncunun kırmızı kart görmesi gerektiğini söyledi

Dilmen maç sonunda ise hakem Bahattin Şimşek'in sonuca etki ettiğini söyledi

"Fenerbahçe kalesine gelen ilk şut gol oluyor, artık antrenmanları 1-0'a göre ayarlamalı. Ağır bir şeyler söylemek istemiyorum ama Başakşehir antrenman maçı gibi oynuyor. İstediği şekilde ataklar sona eriyor. Gustovo’nun pozisyonunu konuşmaya, tartışmaya gerek yok..Kırmızı..12’nci dakikadan itibaren Fenerbahçe’nin 10 kişi oynaması gerekiyordu"

MAÇ SONU AÇIKLAMALARI

"Hakem bugün maçı Başakşehir'den aldı, Fenerbahçe'ye verdi. Hakem 0-0 giden bir oyunda, daha geride oynanacak 80 küsür dakika varken, Fenerbahçe'nin en güçlü oyuncusu Gustavo'yu atamadı"

"Hakem Gustavo'nun kırmızı kartını vermedi, Fenerbahçe'nin 2. golünde autu korner verdi, Skrtel faul yapmışken Rafael'e kart verdi ve kırmızı kartla attı. Skora etki eden 3 karar."

"Türkiye'de iki grup var; Fenerbahçeli olanlar ile olmayanlar. Ben Fenerbahçeli olanlardanım"











