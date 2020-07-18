Rıdvan Dilmen: Gol iptal kararı doğru

Ünlü futbol adamı Rıdvan Dilmen, Galatasaray-Göztepe maçını NTVSPOR ekranlarında yorumladı. Rıdvan Dilmen, Galatasaray ve Göztepe gibi takımların taraftarsız zorlandığını ifade ederken 8 maç üst üste kazanamayan Galatasaray'ın böyle bir istatistik yakalamasını inanılmaz olarak niteledi. Dilmen, ilk yarıda iptal edilen golün ise 'faul' olduğunu ifade etti.

"Keyifsiz maç oldu. İki takım da açık oynuyor ama pozisyonlar hatalardan oldu. Aslında Galatasaray tarafından iddiası olan bir maç olması lazım. Galatasaray, Göztepe, Trabzonspor gibi takımları taraftarı çok itiyor. Galatasaray 43 yıl sonra 8 maç üst üste maç kazanamamış, bu inanılmaz bir istatistik. Maçın 0-0 bitmesi tuhaf olur. Galatasaray iptal edilen golünde kural faul diyor"