Rıdvan Dilmen, NTV kanalında Misli.com'un katkılarıyla yayınlanan "%100 Futbol" programında Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanan maçın ilk yarısını yorumladı

Rıdvan Dilmen, "Çok iyi bir kanat organizasyonuyla Diagne golü attı. Maç 1-0 iken Konya'nın kaçırdığı net pozisyonlar var. İkinci ayrı ne olur dersen, ben ibrenin Galatasaray'dan yana olduğunu düşünüyorum. Fakat hem Luyindama hem Donk çok boşluk veriyorlar. Konyaspor aynı oyunu oynar ama Galatasaray çok eveleyip geveliyor geride...Emre Akbaba etkisiz, Belhanda etkisiz..." ifadelerini kullandı