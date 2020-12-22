Rıdvan Dilmen: Galatasaray minimum 4 oyuncu transfer edecek

Galatasaray 'ın Göztepe'yi 3-1 mağlup ettiği maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Galatasaray mükemmel bir futbol oynadı. Son dakikada golü atsalar gol farkıyla lider olacaklardı. Marcao'nun yokluğunda sol stoper oynayan Luyindama'nın %100 hazır olmadığını görebiliyorum. Yenilen golde kademeye girdi ama topu çıkaramadı" dedi.

"Galatasaray'da en son kapris yapacak oyuncu Diagne'dir"

Dilmen ayrıca, "Diagne zaten topu tutabilen bir oyuncu değil, çıkarken kapris yapıyor ama doğru bir değişiklik. Oyuncular çıkarken kapris yapar ama Galatasaray'da en son kapris yapacak oyuncu Diagne'dir. Hocan sana hep şans veriyor. Galatasaray minimum 4 oyuncu transfer edecek. Falcao ya da Diagne satılabilirse, iyi oyuncular gelecektir. Fatih Hoca'nın kafasında olmayan oyuncularla devam ettiğini görebiliyorum. Arda Turan lider oyuncu gibi oynadı, futbolundan keyif aldırdı. Galatasaray'ın hücumunda rakibin başı döndü. Mete Kalkavan'ın küçük hataları oldu ama onu da görmedik. VAR hakeminin varlığını hissetmedik, bu da güzel. Göztepe'de Halil Akbunar'a hayran kaldım, bu akşam iyi oynadı" dedi.

"Hükmen mağlubiyet fikrine prensip olarak karşıyım"

TFF'nin hükmen mağlubiyet kararıyla ilgili de konuşan Dilmen, "Hükmen mağlubiyet fikrinin içini doldurmak lazım. Hükmen mağlubiyet fikrine prensip olarak karşıyım. Emsal yoksa bu uygulamanın son derece yanlış olduğunu düşünüyorum. MHK'den, Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında Mete Kalkavan ile Cüneyt Çakır'ın arasında sorun oldu iddiasına çok güzel cevap geldi. Bu akşam Cüneyt Çakır ile Mete Kalkavan'ı ayırmadı. Bu da çok güzel cevap oldu" dedi.