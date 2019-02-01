Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe’nin şampiyon olma ihtimali çok düşük

Süper Lig'de Fenerbahçe, Göztepe'yi 2-0'la geçerek galibiyet serisini iki maça çıkardı. Sarı-Lacivertliler'e galibiyeti getiren golleri Soldado ve Victor Moses atarken Göztepe'de Jerome kırmızı kart gördü.

NTV'de yayınlanan '%100 Futbol' programında konuşan Rıdvan Dilmen, mücadeleyi değerlendirdi.

Dirar istatistikleri alt üst etti

Sezon sonunda Fenerbahçe'yi üst sıralarda göreceğiz. Bundan sonra Fenerbahçe zor tutulur. Dirar istatistikleri alt üst etti. Onun değerini yokluğunda anladılar. Soldado'nun golünü Ayew' yazarım. Çünkü o top maksimum direğe çarpar, kaleye gitmiyordu top.

Jerome'un yaptığı hareket gaddarca

UEFA'ya verilecek listeye muhtemelen Sadık'ı yazacaklardı ama bu sakatlıktan sonra Serdar'ı yazabilirler. Jerome'un Sadık'a yaptığı hareket gaddarca. Fenerbahçe'de Şener'in gitmesi kötü olurdu. Çünkü Isla'nın performansının sebebi Şener'in arkada beklemesi.

Yanal Tolgay'a aşık

UEFA listesine önce Dirar'ı yazarım. Dirar'ı yazınca 3 değil 5 oyuncu yazmış gibi olursun. Birçok yerde oynar. Moses dışarıda kalabilir, Soldado dışarıda kalabilir. Ersun Yanal, Tolgay'a aşık. En başından beri istedi. Fenerbahçe’nin şampiyon olma ihtimali çok düşük. Kadrolara baktığımızda çok güçlenen Galatasaray ve Başakşehir ile diğerlerinin şampiyonluk mücadelesine girme ihtimali görünmüyor. Fenerbahçe de devre arasını mantıklı transferler yaparak geçirdi. Ersun Yanal ve ekibi önümüzdeki sezona iyi hazırlanıp şartları zorlamalı. Fenerbahçe'nin santrfor transferi için 5 ay çalışması lazım, Comolli çalışmasın da bunun için, kim çalışırsa çalışsın.

Tolgay'ın söylemi doğru değil

Tolgay'ın amblem öpmesinde problem yoktur ama daha önce öpmediğini söylemek doğru değildir. Beşiktaş'a hizmet etmişsin ve oranın ekmeğini yemişsin. Teknik direktörünün düşünmediği Serdar Aziz'i, teknik direktörünün düşünmediği Tolgay'ı aldı Fenerbahçe. Kendi takımlarında oynamayınca 'Niye oynamadı?' diye düşünmüyorsunuz.