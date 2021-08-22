TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in Fenerbahçe -Antalyaspor maçının ilk yarı değerlendirmesi şöyle;

Fenerbahçe maçı tek kaleye çevirdi. Ancak tek kale maç oranında gol pozisyonları var mı? Bu gol de kaçar mı dediğimiz pozisyon yok. Ancak bu gol de güzel oldu diyebileceğimiz bir gol vardı. O da hakemden döndü.

Hakem düdüğü çalamadı

Gol öncesi Tisserand’ın pozisyonunda faulü gerektirecek bir müdahale olduğunu düşünmüyorum. Tisserand’ın pozisyonunda yardımcı hakem bayrağı sallayınca Halil Umut Meler düdüğü 2 kez ağzına götürdü ancak çalmadı o sırada da Gustavo topu çatala astı.

Hakem Fenerbahçe’nin golünü vermedi

Top auta gitseydi faulü çalmayacaktı. Hakem Fenerbahçe’nin golünü vermedi. Tisserand’ın pozisyonunda yardımcı hakem faul bayrağını sallamasına rağmen hiçbir Antalyasporlu oyuncu o bayrağa uymadı ve hepsi oyuna devam etti. Kulaklıktan faul de demiştir, düdüğü ağzına götürdü, vazgeçti, bir daha götürdü, bir tahmin yaptı. Hakem tahmin yapmaz. Gördün, ya uy ya da tahmin yürütme. Tahmin yürüterek, gol olmaz diye devam ettirme. VAR hakemi müdahale edemez, yardımcı temas gördüm demiştir. Açısı doğru, oyuncuya faul olmadığını tespit ediyor, yardımcıyı görüyor, ısrarla bir bayrak, düdüğü götürecekken indiriyor, bir daha götürüyor, Gustavo çat diye vuruyor çatala gidiyor.

Rıdvan Dilmen'in maç sonu açıklamaları ise şöyle;

Büyük kulüplerin iyi başlaması önemlidir. İdeal kadronun uzağında olmasına rağmen 2 maçta 6 puan cebe koydu Fenerbahçe.

7 günde 3 galibiyet

"Fenerbahçe 7 yıl şampiyon olamayan bir kulüp. Büyük kulüplerimizin iyi gitmesi için iyi başlaması lazım. Fenerbahçe geçen sezon içeride çok puan kaybetti. Öyle de bir geçiş dönemi yaşıyor ki, yeni bir teknik direktör yeni bir oyun anlayışı. Bardağın boş ve dolu tarafı vardır. İyi futbol oynadı mı? Çok iyi oynadı diyemediğimiz 7 gündeki 3 maçta 1-0, 1-0, 2-0 galibiyet çok önemli. Bardağın dolu tarafına bakınca ne gelir aklımıza? 3 maçın ilk yarısı 0-0 bitti. Geride bitirmediler. Oyun disiplininden kopmadılar. Korudular. Pozisyon vermediler.

Bu süreçte önemli

Lig maçlarında 6 puan cepte. Kadro eksik ve defolu şu anda. En önemlisi de çok değişik oynatmaya çalışan bir teknik direktör var. Fenerbahçe taraftarının uzun süredir şampiyonluk görmemesi. Seyirci sayısında da artış olacaktır. Şu an için bu süreçteki galibiyetler değerli. Samatta ağzıyla kuş tutsa, ki tutmuyor kuş muş... Topa her temasında özgüven kaybediyor. Önümüzdeki haftalarda üst üste 2'şer gol atarsa belki taraftarın öfkesi yavaş yavaş yatışır. Pereira’nın yerinde olsam bu maçta Mesut Özil’i dinlendirmezdim.

Altay Avrupa çapında kaleci olma yolunda

Altay, Avrupa çapında bir kaleci olma yolunda devam ediyor. Her iki stoperin de sistem gereği dönüşümlü olarak ileri çıkması gerekiyor. Tisserand'ın çok rahat çıkması Nazım'dan dolayı.