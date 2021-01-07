Yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV kanalında Misli. com'un sunduğu "%100 Futbol" programında Fenerbahçe - Alanyaspor maçını yorumladı.

Rıdvan Dilmen, "Alanyaspor çok özgüven kazanmış bir takım ve kazansa 33 puanla ikinci oluyor. Son 4 deplasmanda puan alamamış ve şampiyonluk yarışında. Ligimizi çok iyi anlatıyor bu tablo"

"Gol Fenerbahçe'yi bozdu. Aslında Alanyaspor'u da bozdu. Sinan Gümüş'ün ortası gol oldu. İki takım da birbirinden korkuyor"

"Fenerbahçe maçı böyle geride oynayarak bitiremez, ikinci golü bulamaları lazım. Orta bayraklarda kale olsa Alanyaspor 5-1 öndeydi. Anlaşılan şu ki Fenerbahçe önde baskı yapmayacak, o zaman savunmayı ikinci bölgeye çıkarmalı"

MAÇ SONU AÇIKLAMALARI

"Fenerbahçe topu rakibe verdi. Hatta izin verdi. Bu oyunu en iyi Barcelona ve Manchester City yapabiliyor ama Alanyaspor'un deplasman sorunu ortaya çıktı"

"Fikstüre baktığımızda Fenerbahçe öyle bir üçlüden çıktı ki...Son dakikaları zor geçti, tırnak yiyorlar filan... İki takım için de psikolojik bir maçtı"

"Penaltıda sarı yanlış karar değil. Enner Valencia topa koşarken, Marafona almaya koştu, penaltı yapmaya gitmedi aslında"

"Fenerbahçe çok anlamlı bir galibiyet aldı. Fenerbahçe'nin bu sezonki en önemli transferi Pelkas. Problem çözüyor"



