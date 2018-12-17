Kötü gidişatın ardından hoca değişikliğine giden ve takımın başına Ersun Yanal'ı getiren Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Erzurumspor'u konuk etti. Maçın ilk yarısı Sarı Lacivertli ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirmelerde bulundu.

İşte Dilmen'in yorumları:

"Bu kadro, alternatifi bol bi kadro. 10 üzerinden 6,5-7'lik oyuncular bir arada. Oyuncular üzerinde bir baskı oldu. Koeman da, Cocu'nun devamıydı. Ersun Yanal gibi şampiyon olmuş bir teknik adam geldi."

"Ersun Yanal fizik gücü iyi bir takım oldu, çok da kötü bir takım değil. 4-3-3 oyunu oynuyor Ersun Yanal."

"Ben Fenerbahçe için 'bir ağaç koysan, bu kadar kötü olmaz' demiştim. Ersun Yanal her teknik adamın yapacağı gibi antrenmanlarda çocuk oyunları oynatarak moral verdi."

"İlk yarıda net bir skor. Taraftarın da, ekran başında olan insanların da beklentisi buydu. Fenerbahçe 111, 108 km falan koşan bir takımdı ama top rakipteyken koşuyordu. Şimdi yardımlaşma için koşuyor."

"Fenerbahçe'nin 8. olma ihtimali yok, 5-7 arasına atar takımı Ersun Yanal. 4. olursa da şaşırmam."

"Fenerbahçe'nin bu kadrosu da düşmez, bu taraftar da düşmez, forması da düşmez. Zaman gösterecektir bunu."



