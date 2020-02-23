Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Galatasaray ’ı konuk etti.

Galatasaray, 40. dakikada Donk, 80. dakikada Falcao ve 90+7. dakikada Onyekuru’dan bulduğu gollerle rakibini deplasmanda 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe’nin tek golü ise 21. dakikada Kruse’den geldi. Galatasaray, son galibiyetini 22 Aralık 1999’da aldığı Kadıköy’deki galibiyet hasretini bitirirken ligdeki galibiyet serisini de 7 maça çıkardı.

NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen mücadele ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte Rıdvan Dilmen'in yorumları:

"Galatasaray 0-0'ı da daha iyi oynadı, 1-0'dan sonrasını da... Muslera penaltı dışında yere yatmadı. Altay Bayındır ise 4-5 kez yere yattı. Zaten psikolojik olarak rahat olması gereken Galatasaray'dı. Fenerbahçe'de 'İlk bana mı denk gelecek?' tedirginliği var."

"Vedat Muriç, Fenerbahçe'nin en uzun adamı ama Galatasaray'ın golünde kimseyi tutmuyordu. Galatasaray birçok farklı pozisyon üreterek goller kaçırdı."

"Galatasaray sakin ve güvenli oynuyor. Kadıköy deplasmanı olmasına rağmen rahatlar. Fenerbahçe'nin pozisyonu yokken gol geldi. 1-0'ın avantajını koruyacakken 1-1 oldu."

'Fenerbahçe panik halinde...'

"Ersun Yanal olsam, Hasan Ali'yi çıkartır, Dirar'ı sola alırım, Deniz Türüç'ü sağa alırım. Hasan Ali sarı görebilirdi, Marcao'nun 3 kez sarı kart göreceği pozisyon var. Fenerbahçe panik halinde oynuyor, Galatasaray ise rahat oynuyor."

"Galatasaray'ın kazandığı penaltıya ben penaltı vermem"

Rıdvan Dilmen ayrıca Galatasaray'ın kazandığı penaltı hakkında da konuştu. Dilmen, "Galatasaray'ın kazandığı pozisyona penaltı kararı vermem ben. Bu pozisyonda hakem tereddütsüz çaldı. VAR hakemi olsam, ben Jailson olsam ve topa dokunmasan tamam penaltı. Jailson dürtüyor, top sekiyor ve devam ediyor. Benim görüşüme göre penaltı değil"

"Kartların dağılımı fazlasıyla Fenerbahçe'de. Fakat şunu diyemem, hakem etki etti. Fenerbahçe aleyhine kartlar var. "

"Artık gelecek sezonunun planlaması yapılmalı"

"Fenerbahçe taraftarı sakin olmalı. İlk kez yenilmiyor, son kez de yenilmeyecek. Artık önümüzdeki sezonun planlaması yapılması lazım. Galatasaray ve Trabzonspor 45'er puan yaptı. Muslera, Onyekuru ve Fatih Terim'e saygısızlık yapamam. Ali Bey'in hem yönetim tarzında hem de takımda farklı kararlar alması lazım"















