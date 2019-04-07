Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe rekorlar kırıyor bu yıl!

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Ankaragücü deplasmanında kritik bir puan kaybı yaşadı ve sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, 90 dakikayı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

'Bana göre sarı kartlık faullerdi'

"Fenerbahçe'nin 14 deplasmanda 1 galibiyetli sezonu yoktur. Maşallah çok güzel rekorlar kırıyorlar. Ayrıca ligimizin en çok berabere kalan takımı Bursaspor'dan sonra yine Fenerbahçe paylaşıyor."

'Skrtel ile vedalaşılsın'

''Fenerbahçe Neustadter'i gözden çıkartacağına, Skrtel ile vedalaşsın. Bazı oyuncular haksızlık yaptığımızı düşünüyorum. Üç büyüklerde Muslera'yı ayırıyorum, Hasan Ali kadar istikrarlı bir oyuncu var mı?"

Bu haberi de okudular (ÖZET) Ankaragücü-Fenerbahçe maç sonucu: 1-1