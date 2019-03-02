Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe galip ama mağluptur

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Fenerbahçe efsanesi olan ünlü futbol adamı Rıdvan Dilmen, karşılaşmayı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

Fenerbahçe galip ama mağluptur. 10 kişi kalmış rakip karşısında öne geçiyorsunuz ama oyunu kazanamıyorsunuz. Tartışmalı bir golle kazanıyorsunuz.

Sivasspor, Konyaspor'un puanlarına bakın. Sivas 31, Konya 34. Fenerbahçe, iki maç kazanırsa o puanlara ulaşıyor. Avrupa şansı bile var. Kasımpaşa için Şampiyonlar Ligi derken şimdi küme düşme hattına yaklaştı.

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