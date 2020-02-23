Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe daha stresli

Dünyanın beklediği Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için geri sayım sona erdi. Fenerbahçe dev maçta ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk ediyor.

Mücadele öncesi NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen değerlendirmelerde bulundu.

İşte Dilmen'in maç öncesi açıklamaları:

"Galatasaray'ın kadrosuna bakarsak, defans yapmaya gelmemiş. Ancak beraberliğe de üzülmez. Fenerbahçe ise kazanmak zorunda. Beraberlik bile Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışından uzaklaşmasına neden olur."

"Kim daha stresli dersek, Fenerbahçe'de teknik heyet, futbolcular, yönetim herkesin 'Acaba mağlubiyet bana mı denk gelecek?' stresi vardır. Galatasaray için böyle bir şey yok. Bu yüzden Galatasaray rahat, Fenerbahçe daha stresli olacaktır."

Muslera'ya övgü

"Taffarel, Mondragon, Cordoba, Toni Schumacher gibi bir çok kaleci izledim ama Fernando Muslera gibisini görmedim. Hafta içinde herkes birbirini kaşırken Muslera'nın Altay Bayındır ile ilgili olumlu düşüncelerini okuduk. Ben Türkiye Cumhuriyeti devletinin yerinde olsam Muslera, Kuyt gibi oyunculara vatandaşlık veririm."