Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe altın buldu

TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, %100 Futbol programında Adana Demirspor- Fenerbahçe maçını değerlendirdi.

İşte Dilmen'in ilk yarı değerlendirmesi;

"Fenerbahçe'yi geçen sezona göre merak edenler çok merak etmesinler, Zajc dışında bu 11'de değişiklik yok. Adana Demirspor'da ise önemli transferler var. Renk katacakları muhakkak. İki takım da kontra ataklar buldu, orta saha oyuncuları nerede? Şu anda Rus ruleti oynanıyor."

"Pereira'nın hemen 4-2-3-1'e dönüp, Ferdi'yi çıkarıp, Sangare'yi sağa koyup, sağda Osayi ve solda İrfan ile oyun oynaması doğru olabilir. Fenerbahçe ilk yarıyı 3-1 geride de kapatabilirdi. Adana Demirspor son paslarda da kritik hatalar yaptı."

Balotelli yorumu

"Adana Demirspor'un yeni transferi Mario Balotelli, ilk yarının sonlarında iyi bir şut çekti. Ama oyun geneline bakıldığı zaman Balotelli, henüz hazır bir görüntü vermedi."

"Samatta hayalet gibiydi"

"Samatta kulüp aranan bir oyuncuyken bugün ilk 11'de başladı. Serdar Dursun'un yerine başladı. İlk yarıda hayalet gibi bir Samatta gördüm"









Rıdvan Dilmen'in ikinci yarı değerlendirmesi;

"Son yıllarda en çok önem verilen sezon olabilir. 10'lu yaşlara gelen çocuklar, Fenerbahçe gibi bir çınar kulübünün şampiyonluğunu göremedi. Çocuklara şaşkınlık veriyor bu durum."

"Altay'a övgüler yağdırdı"

"Adana Demirspor'un kadro derinliği var. Güçlü bir kadrosu var. Fenerbahçe'nin de eksikleri var. Pelkas, Mert Hakan, Enner Valencia yok ama kalecisi Altay var. Çok baskı oldu. Galibiyeti Altay kurtardı. Ama her zaman Altay'a güvenip çıkamazsınız."

"Şuursuzlar"

"İkinci yarı başladı golü buldular. Adana Demirspor'un kaliteli ayakları var. İyi futbolcuları var ama şuursuzlar. İlk haftalar takımlar için çok önemlidir. Ama ilk maç için değerlendirme yapmayalım. Ne Adana Demirspor ben düşerim demeli. Ne de Fenerbahçe, çok iyi demeli. Maç maç bakmamak lazım."

"Altın buldu"

"Sezon başı oyuncular çok hazır olmadığı için futbolcular sakatlanabilir. Serdar Dursun omzundan sakatlandı. İrfan Can da bir ara omzunu tutuyordu. Daha 37 hafta var ama tüm olumsuzluklara rağmen Fenerbahçe, Adana'da önemli bir altın buldu."