Rıdvan Dilmen Fenerbahçe-Alanyaspor maçının hakemine yüklendi

Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, ilk 45 dakikayı 1-0 geride tamamladı. Alanyaspor'un kazandığı penaltı tartışmalara sebep olurken, ünlü futbol adamı Rıdvan Dilmen, maçın hakemi Ümit Öztürk'e yüklendi.

NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında ilk devreyi değerlendiren Dilmen, ''Jailson'un pozisyonunda oyuncu ıskalıyor, yarım metre mesafede ele çarpıyor. Yardımcı hakem, 'Oyna' diyor. Ümit Öztürk, pozisyonu görüyor ve 'Gördüm, oyna' diyor. Silah zoruyla mı seni VAR'a çağırıyorlar? Sen orta hakem değil misin?' Welinton'un eline çarpıyor top. Bence elle oynamadı, çarptı. VAR çağırsa ne karar verecekti?'' dedi.

Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

''Alanyaspor'a saygı duyuyorum. Fenerbahçe de geçen haftaki futbolunun uzağında. Ama tansiyon çok gergin. Lütfen herkes açıklamalarına dikkat etsin. Ümit Hoca ikinci yarıda korner, faul yaratacak bir şeyler. Yaratacak... İnşallah yanılırım.''

'Tekrarda sorun görmüyorum'

''Penaltının tekrarı, yeni kurallara göre normal. Kaleci ihlal etmeyecek! 2 Fenerbahçeli oyuncu da ihlal yapıyor, tekrarda sorun görmüyorum.''