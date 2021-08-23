TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, %100 Futbol programında Galatasaray -Atakaş Hatayspor maçının ilk yarısını değerlendirdi.

İşte Rıdvan Dilmen'in ilk yarı değerlendirmesi;

"Olağanüstü güzel bir zemin. Futbolcular topun şiddetini ayarlayamadılar. Bu zemin futbolculara zamanlama hataları yaprırıyor. Çok top kaybı oldu. Güzel zeminden dolayı zamanlama hataları oldu. İkinci yarı pasın şiddetleri daha iyi olacaktır."

"Uyumsuzluk var"

"Hatayspor geçtiğimiz sezonun çok uzağında. 8 oyuncusunun farklı olması çok doğru değil bence. İki takımda da dağınıklık var. Oyuncular arasında uyumsuzluk var."

"Galatasaray maça daha yakın"

"Galatasaray'ın ikinci yarıda gol atmama ihtimalinin olmadığını düşünüyorum. Dört büyüklerle oynayan takımlar deplasmanda beraberliğe oynarlar. Hatayspor'un puan ve puanlar alması için gol atması lazım. Galatasaray'ın güçlü bir yedek kulübesi var. Cicaldau, Diagne'nin arkasına doğru gelmesi lazım. Çok kontra atağa kaldı. Galatasaray'ın maça daha yakın olduğunu düşünüyorum. Kazanma ihtimali daha yüksek. İkinci yarı bol pozisyon olacağını düşünüyorum. Galatasaray adına bol pozisyon olacaktır."

Cicaldau yorumu

"Galatasaray gibi takımlara transfer olan toyuncuları kötü olma ihtimali yok. Ama çok iyi demek için daha çok erken. Çok iyi demek için beklemek lazım."









İşte Dilmen'in maç sonu yorumu;

"Luyindama ile başlayalım. Luyindama'yı çok futbolsever sevmeyebilir. Ağır sakatlık geçirdi. Sakatlıktan iyi dönmedi. Birkaç tane bireysel hata yaptı. Ortalamasının 7-8 olması gerektiğini düşünüyorum."

"Maç temposuz oldu. Uyum sorunu yaşamama ihtimali yok. Büyük beklentiler olmaz. Teknik direktör de yanılabilir.

Nelsson yorumu

"Nelsson ile ilgili ciddi yorumlar yapamayabiliriz. Beklemeliyiz, yanılabiliriz. Teknik direktörler de yanılabilir. Bugünkü temposuzluğun nedeni futbolcuların birbirlerine uyumsuz olması."

"Rakibe 17 korner attırırsanız..."

"Ömer hoca pozitif oynatmaya çalışıyor. Ancak bugün Diouf'u çıkardığında zaten 1 puan almaya razı olduğunu gösterdi. Deplasmana geldiğiniz zaman 17 korner attırırsanız rakibe golü yerseniz. O yüzden maç Galatasaray'a daha yakındı. Hatay'ın kazanma ihtimali yoktu."

"Terim Marcao'yu oynatmaz"

"Gerçekten yeniden yapılanma var. Marcao'nun durumu var. Ama Galatasaray'ın bugün stoperde oynadığı oyuncular Marcao'dan iyi değil. Marcao'nun cezası bitse de Fatih Terim'in onu oynatacağını düşünmüyorum."

"Galatasaray için zaman lazım"

"Galatasaray Hatayspor'a uydu. Oyun yavaşladı. Galatasaray oyuna enerji koyamadı. Galatasaray için zaman lazım. Temposunu PSV maçından beridir beğenmiyorum. Coşku problemi vardı"

Fatih Terim eleştirisi

"Fatih Terim'i eleştirebileceğim tek bir problemi var. Oyuncularıyla ilgili yorumlarını mazeret üzerine yapıyor. Verim alamıyoruz gibi yorumlar yapıyor. Feghouli'yi düşünmüyordu, Luyindama ise soru işaretiydi. Bu oyunculara ihtiyacınız var. Oyuncu ile diyologlarınızda uzun bir maratona başlıyorsunuz. Onlara ihtiyacınız var. Bazı oyuncuları düşünmediğiniz belliyse oyuncu da bundan etkileniyor."