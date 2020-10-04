Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarından yayınlanan ve Misli.com'un sunduğu "%100 Futbol" programında Kasımpaşa - Galatasaray maçının ilk yarısını değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen ilk yarı sonunda, "Galatasaray, oyun olarak çok kötü günlerinden birinde. Maçın tamamen hakimi Kasımpaşa. 1-0 bence Galatasaray için kötü sonuç değil." ifadelerini kullandı.

Dilmen, "Fatih Terim'in ısrar ettiği sistem bir şey getirmediği gibi götürüyor. Taylan'ın önünde son derece etkisiz bir dörtlü var. Ben Fatih Terim'in 3 değişiklik yapacağını düşünüyorum. Bu takımın rengini değiştirmesi lazım. 2 değişiklik yetmez bu takıma. Ofsayt kameraları da çok yetersiz." şeklinde konuştu

MAÇ SONU AÇIKLAMALARI

Rıdvan Dilmen: Hoca niye içeri gitti?

A- Hakemi protesto edecek.

B- Oyuncularına tepki gösterdi.

C- Yönetime tepki gösterecek.

"Fatih Terim'in serzenişi doğru ancak Fatih Terim'in yaptığını doğru bulmuyorum. Fatih hoca geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarısız oldu, ligden erken koptu, bu yıl da beklendiği gibi başlamasına rağmen düşüş oldu. Avrupa'dan da elendi, şu anda başarısız"