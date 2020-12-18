Rıdvan Dilmen: Fatih Terim oyuncuları soyunma odasında silkelemiştir!

Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan '%100 Futbol' programında bu maçın ilk yarısını değerlendirdi.

İşte Rıdvan Dilmen'in ilk yarı değerlendirmesi:

17 Ocak'a kadar hiç ara verilmeyecek ligde. Bütün oyuncuların ve teknik adamların Allah yardımcıları olsun. Zor bir süreç başlıyor. Karagümrük'ün çok deneyimli bir başkanı var. Çok akıllı işler yapıyor. Roco gözden çıkartılınca bende iş yapar diyor ve alıyor. Emre Çolak için de aynısı.

İnşallah bir gün Karagümrük, yakın zamanda Vefa stadına kavuşur. Bir araba düşünün, onu söfor kullanacak. Başlarında da Fatih Terim ve Şenol hoca var. Şenol hocanın talebeleri kullandı arabayı. İstedikleri anda vitesi değiştirdiler. 4'e yakın pozisyonları var.

Galatasaray soyunma odasında şu anda muhtemelen sesler havada uçuşuyordur. Fatih Terim 'Kendinize gelin, uyanın' tarzında bir silkelemiştir futbolcuları.