Rıdvan Dilmen: Fatih Terim gibi bir hoca oyunda kalmalıydı

Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar olaylı maçtan 2-1 mağlup ayrıldı. Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan '%100 Futbol' programında bu maçı değerlendirdi.

İşte Rıdvan Dilmen'in ilk yarı değerlendirmesi:

17 Ocak'a kadar hiç ara verilmeyecek ligde. Bütün oyuncuların ve teknik adamların Allah yardımcıları olsun. Zor bir süreç başlıyor. Karagümrük'ün çok deneyimli bir başkanı var. Çok akıllı işler yapıyor. Roco gözden çıkartılınca bende iş yapar diyor ve alıyor. Emre Çolak için de aynısı.

İnşallah bir gün Karagümrük, yakın zamanda Vefa stadına kavuşur. Bir araba düşünün, onu söfor kullanacak. Başlarında da Fatih Terim ve Şenol hoca var. Şenol hocanın talebeleri kullandı arabayı. İstedikleri anda vitesi değiştirdiler. 4'e yakın pozisyonları var.

Galatasaray soyunma odasında şu anda muhtemelen sesler havada uçuşuyordur. Fatih Terim 'Kendinize gelin, uyanın' tarzında bir silkelemiştir futbolcuları.

Rıdvan Dilmen'in ikinci yarı değerlendirmesi

Maç sonu her iki tarafın da hakemle ilgili söyleyecekleri vardır. Karagümrük maçlarında ben Karagümrük'e hiç kıyak falan görmedim.

Fatih Hocamızın da takımın da çok gergin olduğunu gördüm. 4. hakem birkaç kez uyardı, orta hakem de uyardı. Sonrasında neden attı bilmiyorum. Antrenörler isyan edebilirler ama Fatih Terim gibi bir hocanın oyunda kalması lazım.

Hakemleri birkaç maç net olarak eleştirdim. Ancak 4 büyüklerin aynaya bakması lazım. Hakem camiası üzerinden eleştirilerin gitmesi doğru değil. Başarıyı ya da başarısızlığı dışarıda aramamak lazım. Oynadıkları oyunlarla hakları maksimum bu puanlardır.

Ben bugün hakemin yanlış yaptığını düşünmüyorum. Hata yapacaklar ama yanlış yapmasınlar. Bugün Galatasaray hakem yüzünden yenildik falan dememeli. Tıpkı Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın da dememesi gerektiği gibi.

Mesela Okan Buruk. Geçen seneki Başakşehir'den eser yok hocam. Kaç puan geridesin bak. 2 serüveni kaldıramadınız. İşte bu noktada VAR falan dememek lazım. Açıkçası Türkiye'deki en az mağdur takım da Başakşehir'dir.

Trabzonspor'u da izliyoruz kupa maçında. Bak aynaya! 10 kişi rakibi yenemiyorsun, penaltılarla eleniyorsun. Aynaya bakman lazım.

Hakemler yüzünden puanlar kaybedilir ama sezon kaybedilmez. Aynaya bakmaları lazım takımların.