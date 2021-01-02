Rıdvan Dilmen: Falcao da bir 45 dakika oynasın artık...

Misli. com sponsorluğunda NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında konuşan Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Antalyaspor maçının ilk yarısını değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen, "Öncelikle Allah, Omar'ı evlatlarına bağışlasın."

"İkinci yarı Ömer Bayram'ın yerine Emre Akbaba'nın gireceğini düşünüyorum. Falcao 45 dakika oynayacak düzeyde mi bilmiyorum ama tecrübeli bir golcü bu maçı çözer. İkinci yarıda Emre Akbaba ve Falcao'nun oynaması gerekiyor. Falcao da 45 dakika oynasın."

"Oğulcan daha çok geniş alan seviyor. Bugün kalabalık savunma arasında biraz mahkum kaldı. Podolski'nin Antalyaspor için oynasa da oynamasa da sorun oluşturacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.











