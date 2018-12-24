Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Antalyaspor'la 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, Fenerbahçe, lig tarihinde ilk kez sezonun ilk yarısın küme düşme hattında tamamladı.

Son olarak 12. haftada Alanyaspor maçında 3 puan alan Fenerbahçe, Trabzonspor ve Akhisarspor karşısında mağlubiyet, Kasımpaşa, Erzurumspor ve Antalyaspor'a karşı 1 puan aralak galibiyet hasretini sürdürdü.

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında mücadeleyi değerlendirdi.

İşte Dilmen'in yorumları:

"Maçın ilk yarısı vasat bir futbol vardı sahada"

"Antalya özellikle büyük takımlara karşı böyle oynuyor. Bugün 1-0 kazansa, ligin ikincisi ile puanı eşitleyecek. Bülent hocaya 1 puan verseler, hemen eve gidecek."

"Fenerbahçe'nin problem çözsün diye bir hayli oyuncusu var, Valbuena sakat olmasına rağmen. Ersun Yanal'ın devreye girmesi gereken bir hal aldı maç."

"Orta sahada, bu kötü zeminde, 20 futbolcu orta sahada oynuyor. Ersun Yanal'ın bir farkını söyleyeyim, Neustadter taktik faul yaptı, daha önce yapmıyordu. Bazen taktik fauller gerekiyor."

"Ben orta saha hastasıyımdır, orta sahan iyi olacak ama bugün orta saha oyuncusu fazla Fenerbahçe'nin."

Maç sonu değerlendirmeleri:

"Sezonun ilk programını yaptığımız gün ''Fenerbahçe, ilk yarıyı sondan 2. bitirecek'' desem 5 bin Fenerbahçe taraftarı beni dövmeye gelirdi. Diğer takımın taraftarları ''Hocam sen ne diyorsun?'' derlerdi. Bana da deli derler ve Bakırköy'e götürürlerdi."

"İlk yarının olayı Başakşehir'in lider olması, son şampiyon Galatasaray'ın daha az puan alması veya Beşiktaş'ın düşüşte olması değil. Fenerbahçe'nin küme düşme hattında olması. Futbol tarihinin olayıdır bu."

"Mehmet Ekici çocuk Antalya'yı tek başına yenmeye çalıştı, yenemedi."

Ersun Yanal yorumu

"Yoksa Aykut Kocaman zamanında duygusal mı bakıyorduk biz? Ersun Yanal'ın takımı, son dakikada oyuna Diego Reyes'i sokan takımsa, o zaman gerçekten küme düşmemeye oynuyordur bu takım."

"Fenerbahçe, kazanırsa 14. sıraya çıkacak. Beşiktaş ile 8 puan fark kalıyor. Ama sen demek ki Akhisar'ı düşünüyorsun, Alanya'yı, Rize'yi düşünüyorsun."

"Benim hayal ettiğim, Fenerbahçelilerin hayal ettiği Ersun Yanal'ın Fenerbahçesi bu değil. Kaleye gelmeye niyeti olmayan Erzurumspor'a karşı oyuncu değiştire değiştire 2-2 yaptın skoru."