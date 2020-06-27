Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor’u ağırladı.Sarı Lacivertli ekip, önce öne geçip sonra 2-1 geriye düştüğü maçta uzatma dakikalarında Ozan Tufan ile bulduğu gollerle Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti. 90 dakikayı ünlü futbol adamı Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

"Fenerbahçe kafasında sezonu bitirmiş." diyen Dilmen, taraftarın bu durum nedeniyle çok mutsuz olduğunu belirtti.









'Bu maçtan sonra da bizi ızdırap bekliyor'

Fenerbahçe'nin oyun karakterini değiştirmesi gerektiğini belirten Dilmen, "Gol atan kazanıra doğru gidiyor maç. Bu maçtan sonra da bizi ızdırap bekliyor. Fenerbahçe için prestij maçı.'' dedi ve ekledi:

'Futbolu yorumlamak da böylesi bir maçta'

"3 dakikalık özet hazırlayacak arkadaşlar için kötü bir ilk yarı oldu. Futbolu yorumlamak da böylesi bir maçta zor. Ligimizdeki en kısır maçlardan biri. Fenerbahçe adına 'Bu kaçar mı?' dediğimiz pozisyon yok. Aynı şey Yeni Malatyaspor için de geçerli."

'Fenerbahçeliler mutsuz'

"Simon Falette'i aramıyorum, Luiz Gustavo nerede oynarsa oynasın. Fenerbahçeliler mutsuz, bunu tahmin edebiliyorum. Oyun tat vermiyor. Pandemi sonrası adele sakatlıkları, yaprak dökümü devam ediyor."

'Emre bunun üzüntüsünü akşam yaşayacaktır ama iş işten geçti'

Gökhan Töre'nin Emre Belözoğlu'nun davranışından dolayı kırmızı kart görtüğünün altını çizen Dilmen, Emre'nin davranışından dolayı Gökhan atıldı. Ali Şansalan'ın iki sarı kartı da hatalı. İkisini de görmeden verdi. Emre Belözoğlu bunun üzüntüsünü akşam yaşayacaktır ama iş işten geçti. Emre gibi bir oyuncuyu bu olmadı.Hakem Ali Şansalan’ın Gökhan Töre’ye gösterdiği 2 sarı kart da yanlış. Görmeden verdi.

'Fenerbahçeli olarak benim adıma anlamlı bir galibiyet değil'

''Rakip oyuncular ahh dedi, kafasını tuttu, hakem kart gösterdi. Bir Fenerbahçeli olarak benim adıma anlamlı bir galibiyet değil. Fenerbahçe puanını aldı ama Emre Belözoğlu iyi bir şey yapmadı. Ağabeyi olarak üzgünüm'' dedi.