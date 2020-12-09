Şampiyonlar Ligi'nde son yılların en büyük skandallarından biri yaşandı. UEFA'nın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Şampiyonlar Ligi'nde yaşanan ırkçı saldırı tüm Avrupa'da deprem etkisi yarattı ve geniş yankı buldu. Maçın 4. hakemi Sebastian Coltescu, karşılaşmanın 13. dakikasında maçın orta hakemi Hategan'ı saha kenarına davet etti ve Webo'ya kırmızı kart göstermesi gerektiğini ifade etti.

Fakat Coltescu o anda büyük bir skandala imza atarak Webo'ya karşı ırkçı söylemde bulundu. Webo'ya gösterilen kırmızı kart ve ardından gerçekleştirilen ırkçı saldırı sonrası saha kenarı karıştı. Webo maçın 4. hakemi Sebastian Coltescu'nun yanına giderek "Neden bana negro diyorsun?" dedi. Webo'nun ardından Başakşehir'in Senegalli forveti Demba Ba da çileden çıktı.









İki takım da soyunma odasına gitti ve maçın tatil edildiği açıklandı. Başakşehir'de özellikle Demba Ba ve Enzo Crivelli'nin maça çıkmama konusunda arkadaşlarını ikna ettiği ifade edildi.

PSG'de ise Kimpembe, Mbappe be Neymar maça çıkmak istemeyince maçın bugün saat 20.55'de oynanacağı açıklandı. İki takım bu akşam maça kaldığı yerden devam edecek.

Bir haber de Webo'dan

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Webo'ya gösterilen kırmızı kartın iptal olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu. Dilmen, "Webo'nun kırmızı kartı iptal oldu..." ifadelerini kullandı.









Başakşehir Futbol Kulübü, Webo’nun kırmızı kartının dondurulduğunu açıkladı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile oynadıkları maçta kırmızı kart gören yardımcı antrenörleri Pierre Webo’nun kartının dondurulduğunu açıkladı.

Webo, iki takım arasında bu akşam kaldığı yerden devam edecek maçta yedek kulübesinde yer alabilecek.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yardımcı antrenörümüz Pierre Webo’nun kırmızı kartı dondurulmuştur. Webo, bugünkü maçta kulübedeki yerini alacaktır." ifadelerine yer verildi.







