Rıdvan Dilmen: Dünya tersine döndü! Eskiden Fenerbahçe...

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Sarı Lacivertli ekip, 2 kere öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı ve soyunma odasına 2-2'lik eşitlikle gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi. Fenerbahçe'nin son durumunu değerlendiren Dilmen, "Dünya tersine döndü. Eskiden Fenerbahçe şampiyonluğa oynardı, Yeni Malatyaspor küme düşmeme mücadelesi verirdi." diye konuştu.

Sarı Lacivertli ekibin yediği golleri değerlendiren Dilmen, "Mehmet Ekici güzel bir gol attı. Ancak Fenerbahçe durur mu? Hayır! Olmaaaz. Rahatlatmayayım sizi dedi. Hemen golü yediler." ifadelerini kullandı.

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