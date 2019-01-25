Rıdvan Dilmen: Dorukhan takımı ateşliyor

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Erzurumspor'la 1-1 berabere kaldı ve iki puan kaybetti. Beşiktaş'ta Quaresma 87. dakikada kırmızı kart gördü. Konuk takımın golünü 69. dakikada Dorukhan kendi kalesine atarken Beşiktaş'ın golünü 74. dakikada yine Dorukhan kaydetti. Siyah-Beyazlılar, kaybedilen 2 puanın dışında kötü oyunla da taraftarını busezon genelinde olduğu gibi yine hayal kırıklığına uğrattı.

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan % 100 Futbol programında değerlendirdi.

İşte Dilmen'in yorumları:

"Beşiktaş'ta sürekli kadro değişiyor. Birlikte oynama alışkanlığını kaybettiğiniz zaman uyumu problemi yaşatır. Beşiktaş istekli ama uyum problemi yaşıyor. Omurga sürekli değişiyor, oyun içerisindeki isteğiniz telaşa dönüyor."

"Erzurumspor gibi takımları aşmak için gol bulmalısınız . Erzurumspor uzun süre 0-0'ı oynayabiliyor. Şenol Güneş'in mutlaka ikinci yarıya başlarken değişikliğe gideceğini düşünüyorum.."

"Bence Burak ve Ljajic iyi bir ikili olacak. İlerleyen haftalarda bunu göreceğiz. Beşiktaş için kilidi açacak oyuncu olarak Oğuzhan'ı görüyorum. Ljajic gitmek istiyor, arkadan da Oğuzhan desteğiyle Beşiktaş golü bulabilir."

'Beşiktaş'ta sıkıntılar var'

"Quaresma, Porto'ya mı gidiyor, Tolgay ise Fenerbahçe'ye mi gidiyor, bunlar sürekli konuşuluyor. Beşiktaş'ta sıkıntılar var. Kulüplerimizde sıkıntılar var. Galatasaray forvet alamadı. Başakşehir bir forvet daha aldı Demba Ba. İş, haksız rekabete doğru gidiyor."

'Anlamsız bir şekilde topa atladı'

"Beşiktaş hem taktik olarak, hem oyuncular olarak sürekli değişti maçta. Daha da değişebilirdi, Quaresma devreye girdi, atıldı oyundan. Anlamsız şekilde atladı topa."

'Dorukhan takımı ateşliyor'

"23 yaşında olmasına rağmen Dorukhan; şanssız bir şekilde kendi kalesine gol atmış olmasına rağmen güven kaybetmiyor, demoralize olmuyor. Arayışına, isteğine devam ediyor. Gol attıktan sonra dahi, sevinç gösterisi yerine 2. golü hızla aramak için takımını ateşliyor."







