







Süper Lig'de Fenerbahçe, Ankaragücü deplasmanında ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.





NTV'de yayınlanan '%100 Futbol' programında konuşan Rıdvan Dilmen, mücadeleyi değerlendirdi.





Fenerbahçe için şunu söyleyebilirim; iyi oynar gol yer, kötü oynar gol yer, vasat oynar gol yer. Fenerbahçe oyuna hakimdi ancak bu kez de klasik bir pozisyon hatasıyla kalesinde golü gördü. İlk yarım saatte beklediğimden daha iyi bir Fenerbahçe buldum. Ankaragücü'nün yine bu tip pozisyonlar yakalayacağını düşünüyorum. Dirar ve Soldado'nun pozisyonları bana göre sarı kartlık faullerdi.