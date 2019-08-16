Rıdvan Dilmen / Denizlispor - Galatasaray yorumu

Rıdvan Dilmen, "Öncelikle sağlıklı, huzurlu, güzel bir sezon dileyelim" diyerek başladığı yorumlarında şu ifadeleri kullandı:

"Henüz 48 saat önce oynanan bir Süper Kupa var. O maçta 4 dakika uzamadı. Daha bismillah bizim maçta 5 dakika uzatma oldu. Burada vasat bir maçta bismillah 5 dakika oldu. Aslında standart farkı, kalite farkı ortaya çıktı."

"Klasik olacak ama ligin ilk maçı kolay geçmez. Güçlü bir Galatasaray var. Yücel hoca ile de Denizlispor akıllı transferler yapmış. Maça gelince. Öncelikle çok yeni hakem arkadaşlar var. Atamalarda sıkıntı yok. Yeni kurallar ise oyunun gidişatını etkiliyor."





'Diagne'yi beğendim'

"Pozisyonu seyrettiğimiz zaman maçın hakeminin görüş açısında olan bir pozisyonda VAR kararı çıkıyor. Oyunun hakimi Galatasaray gözükse de Rodallega, Marcao ve Luyindama'yı oyalıyor. Recep Niyaz ve diğerleri geliyor. Galatasaray üstün oynamaya çalışıyor. Bu arada satılmak istenen Diagne'yi Babel'le birlikte etkili bir silah olarak gördüm. Gol mü attı hayır ama pozisyonların içerisinde var."

'Ararsan bulursun'

"Ararsan bulursun penaltısı gibi oldu. En ufak basmada VAR çağırıyor. Hiç itiraz edemeyiz bu pozisyona. Bence Babel, ikinci sarı karttan atılmalıydı. Barajda elle oynuyor. İkinci sarı karttan gidebilirdi hakem. Burada sıkıntı Marcao ve Babel'de. Babel sarı kartın var, baraja girme bari. Girdin elini kaldırma. Marcao da resmen 'hocam beni ne olur at' diye gitti. Sarısı olan oyuncu o pozisyonda öyle hareket etmemeli."

'Hakemin kararları doğru'

"Hakemin iki kararı da doğru. Ayağa basma olduğu için penaltı doğru. İki sarı kart da doğru. İkinci yarı Galatasaray belki üçlü savunmaya dönebilir. Bana göre de dönmesi lazım. Fatih Terim'in ikinci yarıda minimum bir oyuncu, bana göre iki oyuncu değişmesi lazım. Biri Jimmy Durmaz olur."

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