Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk ederken 90 dakika, Sarı Lacivertli ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, 90 dakikayı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

'Öyle birkaç hata yaptı ki skor değişti'

Maçın hakemi Cüneyt Çakır'ın performansını değerlendiren Dilmen, "Güzel bir derbi. Şahane bir stat, şahane bir atmosfer... Cüneyt Çakır idare ediyor, yönetmiyor. İkinci gol faul var mı yok mu Fenerbahçeli gözlüğümü çıkarıp baktım yok faul. VAR'dan da bir uyarı gelmedi. Öyle birkaç hata yaptı ki skor değişti. Görmedi, penaltı ile skor değişti. Korneri aut verdi, döndü gol oldu. Yani skoru etkileyecek hatalar yaptı. Emin ol 0-0 olsa orada karambolden korneri verecekti. Bence 2-0 autuydu o" ifadelerini kullandı.

"Ersun Yanal kaybetseydi bir tek istifa ettim derdi"

Fenerbahçe bugün baştan sonra maçı hak etti. Benim tahminim yanlış da olabilir ama Ersun Yanal'ın bu söylemi yönetime ve başkana karşı olan bir durum. 'Ersun Yanal kaybetseydi bir tek istifa ettim' derdi. Soru işareti olan konuşması önceden kurgulanmış. Büyük futbolcular topa vururlar auta atarlar, bir daha vurur kargalara, bir daha vurur tribüne...Altay büyük kaleci olacak, iyi kaleci olmaya aday. Altay hata yapıyor ama sakinliğini bozmuyor. Yayıncı kuruluş alsın 3. golü okullara versin savunmadan nasıl gol pozisyonu olur diye.''

"Serdar Aziz'i beğendim"

''Serdar Aziz'i çok beğendim. 24 tane farklı karakterle oynuyorsun, 24 oyuncu bu ülkenin vatandaşı olsa idare edersiniz ama hepsi farklı kültürden geliyor. Umut iyiyken formayı Burak Yılmaz'a verdi. Beşiktaş'ın çok sıkıntılı kadrosu vardı. Şenol Güneş iyi idare etti. Medel, Quaresma gibi oyuncuları ama Abdullah Avcı çok duygusal bu konularda. Her kulüpte vardır mesela Galatasaray'da Belhanda takıntısı başladı. Beşiktaş Lens ile Burak ile sezonu açtı. Bu tartışmalar bireysel anlamda çok gidilmez. Fenerbahçe eğer kaybetmeseydi o demecinin sonunda istifa açıklamasını eklerdi. Bırakmasını asla istemem. Yeni bir hoca arayışına girmeye gerek yok.''

"Ersun Yanal'ı rahatsız eden cümlesi vardı"

''Geçen hafta başkan Ali Koç'un bir açıklaması oldu. Bu açıklamada Ersun Yanal'ı rahatsız eden bir cümlesi vardı. Antrenmanın doğru olmadığını ve kas sakatlığı olduğunu ima etti. Bu açıklama Ersun Yanal'ı rahat etti, ben olsam bende rahatsız olurum. Fenerbahçe öyle kulüp ki kazanırsın mutlu olursun kursağında kalır. Şampiyon olursun bir şey var derler. Ali Koç'un bu açıklamasından sonra Samandıra'da Ersun Yanal'ı karşılamaya gidenler olur. En şeffaf başkanın Ali Koç olduğunu düşünüyorum.''





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