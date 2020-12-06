Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan Misli.com'un sunduğu '%100 Futbol' programında Denizlispor - Fenerbahçe maçının ilk yarısını değerlendirdi

"Fenerbahçe 'Eyvah' dedi, Konya'ya mağlup oldum. Beşiktaş'a mağlup oldu. Şehir takımlarından gelecek puanlar önemli. Denizlispor bulmaca gibi bir takım. 3-1 mağlupken deplasmanda 3-3 yapıyor. 3. golde ofsayta yakalanan Tisserand değil Serdar. Üçüncü gol neden önemli. 2-0 nefret ettiğim bir skordur. 2-0'dan dönüşler olabilir. Rakibi ümitlendirmeden oyuna hakim olması lazım Fenerbahçe'nin."

" Caner bir tane orta kesti. İçerideki 2 Fenerbahçeli 2 Denizlisporlu futbolcu dokunsa gol olacaktı. Klasik Caner kesti, Gökhan attı. Futbolda bazen bazı şeylere önlem alamıyorsun. Demek ki adam adama oynamak lazım. Hakem için zor bir maç değildi."