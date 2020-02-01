Süper Lig'in 20’nci haftasında Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 29’uncu dakikada Burak Yılmaz ve 79’uncu dakikada Gökhan Gönül kaydetti. Ev sahibi ekibin golünü ise 36’ncı dakikada Milan Skoda’dan geldi.

90 dakikayı Rıdvan Dilmen NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

İşte Rıdvan Dilmen'in görüşleri:

Bu sabah Sergen Yalçın hangi takımla çıkmalı diye sorsak, %90'ı bu kadroyu yazardı. Göztepe maçında çok farklı bir kadro vardı. Sergen Yalçın macera aramamış ve bu kadroyla çıkmış. Ljajic'i serbest bırakmış.

Elneny savunmanın hemen önünde oynuyor, Atiba biraz daha önde duruyor. N'Koudou darbe yemesine rağmen devam etti, fizik olarak baya güçlenmiş. Bunun Sergen Yalçın'la alakası yok bence. Teknik adam değişiklikleri ilk haftalarda %80 genelde olumlu yansır.

Burak'ın golü Barcelona golü gibiydi

Beşiktaş'ın Burak Yılmaz'la bulduğu gol nefisti. Barcelona golü gibiydi. Ofsayt olsaydı yazık olurdu. İki takımın değişikliğe gideceklerini düşünmüyorum. İki takım teknik direktörünü de yakından tanıyorum. Çok kuvvetli ve taraftarın sevgilisi olan bir teknik adam geldi. Bu yüzden Beşiktaş'ta kalmak isteyenler ellerinden geleni yapacaktır. Rize, Beşiktaş'ın hatasını bekliyor.