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Rıdvan Dilmen: Bu temposuzluk normal

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş- Kasımpaşa mücadelesinin ilk yarısını değerlendirdi. Beşiktaş'ın temposuzluğunun Fenerbahçe maçı gibi bir 90 dakikada sonra normal olduğunu söyleyen Dilmen, "Pazar günü gerilimli ve yüksek eforlu bir maç oynadılar. Bu temposuzluk normal. Şimdi tam N'Koudou'nun istediği maç oldu. Aboubakar, Beşiktaş için çok değerli. N'Koudou çalımı attı golde" dedi.

04 Aralık 2020, Cuma 20:33 Son Güncelleme:
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Rıdvan Dilmen: Bu temposuzluk normal

Rıdvan Dilmen'in NTV'deki Yüzde 100 futbol programındaki değerlendirmeleri şu şekilde:

Kolay değil. Pazar günü gerilimli ve yüksek eforlu bir maç oynadılar. Bu temposuzluk normal. Şimdi tam N'Koudou'nun istediği maç oldu. Aboubakar, Beşiktaş için çok değerli. N'Koudou çalımı attı golde. Penaltı pozisyonunda bence pazının üzerine geldi. Ele gelse verecekti demek... Ama bu tür pozisyonlar penaltı olmamalı bence. 


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