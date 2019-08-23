Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV'de Beşiktaş'ın Göztepe karşısında 3-0 kazandığı maçı değerlendirdi.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları:

"Abdullah Avcı için çok önemli. Öyle bir 34 haftalık periyoda başlıyorsunuz ki iki yıl şampiyon olmuşsunuz hemen hemen kadronuzun yarısı duruyor, iki yıl olamamışsınız ama neticede nisanı görmüşsünüz. Daha sonra 4 yıl aradan sonra bir teknik direktör değişikliğine gidiyorsunuz. Bu teknik direktör de kim? Milli takımlar dışında hayatında 10 bin taraftarıyla oynamamış bir teknik direktör. Abdullah Avcı, 30 bin taraftarı olan bir teknik direktör hiçbir zaman olmadı. Bu önemli. Zaten hocanın da seyirci, seyirci dediği o. O da biliyor Beşiktaş taraftarıyla yorulduğu anda dahi oyunu tutabilmek, oyunu çevirebilmek adına önemli. Dezavantajı ne oluyor kendisinin stilini oynatmak kolay olmuyor bu seyirciyle"

"Abdullah Avcı, burada zorlanır"

"Seyircisiz bir takımla oynamak kolay ki kimse de sana 1-0 ile oyunu tutsan sana bir şey demez. Hadi Beşiktaş'ta 1-0 öndesin çık bakalım bol pas yap ikinci yarı! Yıllardır tanıdığımız Abdullah Avcı, burada zorlanır. Zorlandığını da görüyoruz. Ben beğenmedim ilk yarıdaki Beşiktaş'ı. İmdadına Güven yetişti. Bu takımdan Başakşehir oyunu istemek, hem bu taraftar varken olmaz, hem de bu oyuncularla olmaz"

"Kuvvetli olmazsa kulübede oturur"

"Oğuzhan Özyakup'un sorunu kendisiyle. Kuvvetli olursa formayı alır, olmazsa kulübede oturur. Oğuzhan ile Medel, 20 yıl sonra halı sahada oynasın Oğuzhan'a 'Bu futbolcu' derler ama Medel'e demezler. Fakat bugün Medel oynuyor"

"İlk yarının 45 dakikasıyla ikinci yarıdaki 25-30 dakikadaki aradaki farktan dolayı seyirci konusundan bahsettim. Sadece Beşiktaş oynarken değil top rakipteyken de baksınlar ilk yarıda Beşiktaş'ın topu geri kazanma süresine, ikinci yarıdaki çok daha kısadır muhtemelen. Çünkü formda Başakşehir'in sırrı sadece pas oyunu değildi ki topu çabuk geri alıyorlardı. Abdullah Avcı ve bu tip hocaları değerlendirirken sadece pas oyunu değil ki pas yapmak için topu kazanmak lazım ve o bölgede presle topu kazanma sürelerine bakmak gerekir. İkinci yarıda Abdullah Avcı ve takım, taraftar coşkusuyla bütün dönen topları Beşiktaş almaya başladı. Beşiktaş, çok çabuk kazandığı için çok da çabuk çıkarak fark yarattı"

"En az 15 top keser"

"Caner'in çok iyi oynadığına neden sevindim? Hasan Ali sakat ve Şenol Hoca, "Sol bek sıkıntımız var" diyor. Al geldi işte. Şenol Hoca'mız değerlendirecek mi o bilecek. Ama hele o statta maç ve savunma yapan Andorra'ya karşı en az 15 tane top keser"

"Vida ve tabi Beşiktaş için çok önemli olan Oğuzhan... Oğuzhan'la Abdullah Avcı Sivas'ta başlamadı ama bugün güvendi oynadı. Artık top Oğuzhan'da. Tabi Dorukhan kardeşimizin sakatlığı üzmüştür bizi ama gerekirse formatlarda değişiklik yapılır ki Oğuzhan bugün mutlu yatacaktır. Oğuzhan, mutsuzdu 3-5 aydır. Bugün, verilen şansı kullandı. Dikkat ediyorsan bu tip oyuncular, oyuna başlayıp iyi gittiler mi coşarlar"

"Bu arada iyi oyunculardan bir tanesi de Medel'di. Neden çıkardı? Isla, Güney Amerika turnuvasında oynamıştı yorgun geldi ve sakatlandı. Medel'i de bilimsel olarak araştırmalarını yapmışlardır ve mutlaka yorgunluk vardır oyuncuda. Onu da sakatlıktan korumak için çıkarmışlardır. Medel de kolay değil Güney Amerika turnuvası oynamış ve hoca çok doğru şekilde onu çıkardı"

"Abdullah Hoca 65 dakikalık bölümü analiz etmeli"

"Sonuçta Beşiktaş, özellikle ikinci yarının 25 dakikalık bölümüyle etkili olurken taraftar önemli. Artık taraftar takımının iyi oynayıp, kötü oynadığını biliyor. İkinci yarıda farklıydı hem oyuncular, hem taraftarlar birbirlerini ittiler. Abdullah Hoca da diğer 65 dakikalık bölümü mutlaka analiz etmeli. Göztepe'nin çok rahat şekilde ceza alanı çevresinde topa vurma imkanları doğdu. Bunu da mutlaka değerlendirecektir"

"N'Koudou, Beşiktaş'a faydalı olacaktır. Premier Lig'de sonuçta Manchester City maçında ayağını attıysan Beşiktaş'ta oynarsın. Günümüz oyununda belki olağanüstü değil ama hep topla iyi olacaksınız hem de çabuk ve süratli olacaksınız ki işte N'Koudou öyle. Yarın daha sert maçlarda özellikle gol atıp bekleyeceğiniz maçlarda bir tehdit unsuru olarak kullanabilirsiniz"

"Fikret Orman'ın tartışılmaması için 2'de 2 yapması lazım"

"İlk hafta 3-0 mağlubiyet, yeni gelen bir hoca, daha önce Orhan Ak hoca ile alakalı birtakım problemlerle Fikret Orman'ın tartışılmaması için 2'de 2 yapması lazım. Birini cebine koydu. Bugün berabere kalsaydı tartışmalar daha devam edecekti. Türkiye'de maalesef algı böyle. Lige 34 haftalık maraton gibi bakılmaz. Birinci hafta lig bitmiş ve Fenerbahçe şampiyon olmuş zannediyoruz hepimiz. Böyle bir ortam var. Beşiktaş çoğu zaman kazanacak ama iki maçı üst üste kazanma şansının olması ile Abdullah Avcı'nın ikinci yarıdaki duruşu moralliydi. Bu skor Abdullah Hoca'yı da rahatlatmıştır. Taraftarı da kutlamak lazım. Gerçekten eğlenceli şekilde müthiş bir atmosfer yarattılar"

"Oğuzhan şimdi düşünmeli ki..."

"Bazı oyuncuların mazereti olmaz. İyi futbol, iyi futbolcu ile oynanır. Oğuzhan, iyi futbolcu. Eksikliği fizik ki fizik kazanılabilir mi? Kazanılabilir. Beşiktaş taraftarı da geçen sene Burak Yılmaz gelmesin diye kampanya yaptı geldi çat çat attı takım kaptanı oldu. Oğuzhan, iyi oynadı taraftar alkışladı. Taraftarın ne problemi var ki oyuncuyla? Verim almak ister. Oğuzhan şimdi düşünmeli ki "Beni niye alkışladılar?" dönüp düşünmeli "Beni niye ıslıkladılar?"

"En doğru kararı Orhan Ak verdi"

"Orhan Ak, doğrusunu yaptı. Muhtemelen daha önce hocasına da söylemiştir. Hem kulübüne hem hocasına dürüstçe davranıp zor durumda kalmamaları için de daha önce yapması gerekeni şimdi yaptı. Mutlaka yine bir yerde görev yapacaktır. Ama bakın gerginlik gitti. Abdullah Avcı, elbette olsa kendi ekibiyle çalışmak istiyordu. Doğaldır bu. Ama 1.5 aydır malum olaylar geliştiği için bir yerde durulması gerekiyordu. Fikret Bey de bir yere kadar sahip çıktı. Ama en doğru kararı Orhan Ak verdi. Ama taraftar onu istemiyorum, bunu istemiyorum der ve her şey uygulanırsa bu tehlikeli. Bunu Fenerbahçe, Dirar konusunda yaşadı"