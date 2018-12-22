Rıdvan Dilmen'in ilk yarı açıklamaları şu şekilde:

Niye Kasımpaşa'yı konuşmayalım. İlk yarı 5-0 biterdi. Hala maç döner mi? Bilemiyorum. Kasımpaşa'nın gol atmadığı tek maç var. Ailece hücum yapan bir takım. Teknik direktör değişimi sonrası, hücumcu olan takım daha da çok hücum yapmaya başladı. Teknik direktörlük değişimlerinde felsefesi yakın hocalar seçilmeli.

Beşiktaş'a gelirsek, ben hayatımda böyle şey görmedim. Takım 10 kişi kalmış, 3 dakika oyuncu girememiş gol yediler. Başlatma oyunu kardeşim. Şenol Güneş çok önemli bir diğer ama savunamıyorum. Futbolculara gelirsek, garip bir durumları var. Özel maça daha iyi hazırlanıp giderler. Bir gol attılar o da VAR' takıldı. Barış Şimşek hayatının en önemli günlerini yaşıyor ama arabada. 2 doğru karar verdi. Topsuz alandaki faulü gördü. Diagne'nin gördüğü de saçma sapan bir sarı kart. Mustafa Denizli de bir uyuz oldu ona. Kasımpaşa ligin en iyi hücum yapan takımı. Şutlar var, organizasyonlar var, çalım var. Beşiktaş'ta üzücü bir görüntü var. Beşiktaş ne yapacak edecek 2-1'i bulacak. 3. yerde dramatik bir skor ortaya çıkabilir.

Rıdvan Dilmen'in ikinci yarı açıklamaları şu şekilde:

Kasımpaşa'nın penaltı pozisyonunda faulü Beşiktaş lehine verse kim ne diyecek? Bana göre devam edilmeliydi. Futbol artık bir temas oyunu. Kasımpaşa'nın galibiyetine gölge düşürmek istemiyorum. Hakemin bu pozisyonu görmesi lazım. VAR'lık bir pozisyon değil bu.

Kasımpaşa, Mustafa Denizli yerine Jose Mourinho'yu getirseydi olmazdı. Mourinho büyük bir teknik adam ama ten uyumu diye bir şey var.Mesela Aykut Kocaman ile Konyaspor gibi.Onlar da daha yukarılara çıkacak. Mesela Hector Cuper de Inter'e gitti, Inter'i bitirdi.

Trezeguet yatırım yapılacak bir oyuncu. Çok yetenekli. Ama bazı şımarıklıkları var. Doğru teknik adamın elinde olması gerekiyor.

Diagne'ye bakıyorsunuz. 20 golü var tamam ama her pozisyonda var.

Beşiktaş'a bir yazı gelmiş sanki. Maçınız var, gidin demişler. Öyle bir Beşiktaş vardı. Tabi maçın başında Dorukhan'ın sakatlığı da tüm oyun şablonunu etkiledi. Bir sakatlık daha oldu. Vurdumduymazlık var Beşiktaş'ta. Mustafa Pektemek ve Necip dışında maça asılan oyuncu görmedim. Asılmak sadece coşku değil. Demek ki konsantrasyon düşük. Medel de dahil buna. Şenol hoca da keza öyle. Bugün 8-9 tane pozisyona girdi Kasımpaşa."

Beşiktaş'ın A planı dışında net bir planı yok. B, C, D planlarında kaos yaşanıyor. Taktiksel olarak demorolize oluyorlar. Beşiktaş geçen hafta 2-0'dan 2-2'ye gelince mental ve fiziksel olarak yorgunluklar oldu. Beşiktaş'ta Mustafa Pektemek dışında isyan eden kimse yok. Lens, Babel bu işi bitireyim diye mücadele etmiyorlar.