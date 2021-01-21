Süper Lig'in 20. haftasında Karagümrük ile Beşiktaş Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadele Beşiktaş'ın 4-1 üstünlüğü ile sona erdi. NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, mücadeleyi değerlendirdi.

İşte Dilmen'in ilk yarı yorumları şu şekilde:

"Golde Aboubakar'la pası veren NKoudou ile birlikte 5 tane Beşiktaşlı vardı içerde. Atiba bile ceza sahası oyuncusu oldu. Beşiktaş'ın sırrı; alanı daralttıkları zaman müthişler. 42 gol attılar, bir o kadar da kaçırmışlardır."

"Aboubakar geldiği günden beri 20 kere pozisyona girmiştir. Pozisyona giren forvetten zarar gelmez. Bir tane kaçırdı. Bir tane attı."

"Beşiktaş boşuna lider olmadığını göstererek oynuyor."

Maç sonu açıklamaları

"Bakın Beşiktaş iyi oynayarak kazandı demiyorum, çok çok iyi oynayarak kazandı...Oynarken, zevk alıyorlar. Beşiktaş neden lider olduğunu herkese gösteriyor"

" Fenerbahçe coşkusuz geçtiği dönemleri atlattı. Trabzonspor çok doğru bir teknik adam değişikliği yaptı. Beşiktaş'ta Abdullah Avcı sonrası Sergen Yalçın nasıl doğru olduysa kadro yapısına bakıldığında Abdullah Avcı da Trabzonspor için doğru karar oldu. Mesela Antalyaspor maçının ilk 30 dakikasında çok iyi oynadılar"

"İrfan Can için Galatasaray , 6 milyon Euro'ya kadar çıkmış. Başakşehir de 10'a kadar inmiş. Takas falan bir orta yol bulurlar"