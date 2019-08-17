Sivasspor - Beşiktaş maçının devre arasında NTV'de ilk yarıyı yorumlayan Rıdvan Dilmen şu ifadeleri kullandı...

"Beşiktaş bence ummadığı kadar pres yedi. Önde baskılı başladı Sivas ve 4 oyuncuyla baskı yaptı. Baskı altında Medel ile çıkamazsınız. Ljajic'i normalde forvet arkasıyken, sol iç oynatınca, orada bir sıkıntı yaşandı." dedi.

Dilmen ayrıca ilk yarıyla ilgili olarak:

"Her şeye gebe olan bir maç. Kulübede tabela değiştirebilecek bir oyuncu var mı? Üretecek oyuncu sıkıntısı var Beşiktaş'ta.

Victor Ruiz için bir fikir oluşmadı aklımda. Caner önde kaldı, Boyd da çok yardımcı olmuyor, Ljajic de gelmeyince o bölge problemli kaldı, çok darbe yediler oradan."

'Quaresma 2 yıldır böyle'

Quaresma'nın durumu 2 yıldır böyle. Gitti, gidiyor, gitti, gidiyor... Maliyetli bir oyuncu, yaşı da bir yere geldi. Kapıdan kovsan, bacadan girer. Ülkesinden teklif almış olsa, muhtemelen giderdi, Beşiktaş da mali yükten kurtulurdu. Tatlı bela gibi."