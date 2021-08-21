TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, %100 Futbol programında Gaziantep FK- Beşiktaş maçının ilk yarısını değerlendirdi.

İşte Dilmen'in ilk yarı değerlendirmesi;

"Beşiktaş'ta ilk maçtaki akışkanlık yoktu. Kontra ataklarla gol arama peşindeydi. İlk deplasman maçı kolay değil. Beşiktaş'ta 2'ye 1'lerle merkez orta sahayı aşabilir. Yaratıcı oyuncusu yok. Beşiktaş, ilk yarıda oynadığı gibi oynarsa golü zor bulur."

"Alex Teixeira oyuna girmeli"

Kulübesi kuvvetli. Sergen Yalçın ilk değişikliği Larin ile yapmalı. Alex Teixeira hazırsa oyuna girmeli yaratıcı oyuncuya ihtiyacı var. Ortada giden, heyecanı düşük bir maç oldu.

"Stoper transferi şart"

"Şampiyonlar Ligi ligimizin üstünde bir tempo ile oynanıyor. Bu yüzden Beşiktaş'ın geniş kadrosu var. Tabi ki Şampiyonlar Ligi öncesi ligde toplayabileceği kadar puan toplamaya çalışacaktır. Şampiyonlar Ligi için geniş kadro kurdular ama bir stoper şart"